Идеальный соус для птицы из яблок и апельсина: Александр Громлюк поделился эксклюзивным рецептом

Cоус – идеальное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Он идеально может раскрыть и придать блюдо особый вкус и аромат. Самое главное – выбрать правильные продукты и придерживаться точных пропорций при приготовлении.

Участник реалити "Адская кухня" Александр Громлюк поделился эксклюзивно для FoodOboz рецептом наилучшего соуса к птице, главными ингредиентами которого являются – апельсины и яблоки.

Ингредиенты:

Апельсин – 1,5 кг

Яблоко – 500 г

Видео дня

Вода – 50 г

Бадьян – 2 звездочки

Тимьян – 3 веточки

Куркума – щепотка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите апельсины и яблоки, порежьте и переложите в вакуумный пакет.

2. Туда же добавьте бадьян и немного куркумы.

3. Обязательно влейте в пакет воду, завакуумируйте и поставьте в су-вит на 1 час при 60 С.

4. После – достаньте из пакета все косточки из апельсина, яблок и бадьян, далее при помощи блендера перебейте все до однородности.

Готовый соус лучше использовать сразу, но можно и хранить в холодильнике, но не больше 24 часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: