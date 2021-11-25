Идеальный соус для птицы из яблок и апельсина: Александр Громлюк поделился эксклюзивным рецептом
Cоус – идеальное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Он идеально может раскрыть и придать блюдо особый вкус и аромат. Самое главное – выбрать правильные продукты и придерживаться точных пропорций при приготовлении.
Участник реалити "Адская кухня" Александр Громлюк поделился эксклюзивно для FoodOboz рецептом наилучшего соуса к птице, главными ингредиентами которого являются – апельсины и яблоки.
Ингредиенты:
Апельсин – 1,5 кг
Яблоко – 500 г
Вода – 50 г
Бадьян – 2 звездочки
Тимьян – 3 веточки
Куркума – щепотка
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите апельсины и яблоки, порежьте и переложите в вакуумный пакет.
2. Туда же добавьте бадьян и немного куркумы.
3. Обязательно влейте в пакет воду, завакуумируйте и поставьте в су-вит на 1 час при 60 С.
4. После – достаньте из пакета все косточки из апельсина, яблок и бадьян, далее при помощи блендера перебейте все до однородности.
Готовый соус лучше использовать сразу, но можно и хранить в холодильнике, но не больше 24 часов.
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