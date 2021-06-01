Как приготовить сочный стейк: советует шеф-повар

Кто же не любит хорошо прожаренный стейк, с пряным соусом и вином – мало таких найдется. При том, что это блюдо на первый взгляд кажется сложным, готовится оно очень и очень быстро, главное – правильно выбрать мясо и хорошо его замариновать.

Шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook поделился советами – как правильно выбрать мясо для стейка, а также самим рецептом, благодаря которому вы получите потрясающее блюдо.

1. Как выбрать мясо

Какое мясо лучше всего подойдет для стейка

Эксперт советует брать либо рибай (ribeye), так как он имеет более насыщенный вкус и состоит из из трех различных мышц с жировыми прослойками или же второй вариант – стриплойн (striploin), он более нежный по вкусу, состоит только из одной мышцы, а полоска жира расположена снаружи, что делает мясо более деликатным и менее насыщенным.

2. Как замариновать стейк

Специи, масло и розмарин лучше всего подойдут для маринада

Все очень просто, для маринада достаточно будет соли, перца, оливкового масла или просто хорошего красного вина, а также веточку розмарина. Еще важно – подобрать правильную соль, так как от этого и будет зависеть вкус мяса, который она раскроет. Вы можете взять: копченую соль, лимонную, морскую, гималайскую, черную – в общем любую на ваш вкус. Это касается также оливкового масла и перца.

3. На чем готовить?

Стейки можно готовить на мангале, гриле

Для стейка очень удобным будет как мангал, так и гриль, решетка или сетка – это второстепенно, ведь главное – чтобы был сильный жар без огня, уголь или дрова твердых или фруктовых деревьев, чистая решетка и удобные щипцы, чтобы переворачивать стейк. После того, как стейк хорошо замаринован его можно отправлять на решетку гриля и не трогать 1-2 минуты. После этого поверните на 90 градусов и так жарьте 1-2 минуты, после этого — переверните и повторите процедуру. В целом стейк жариться около 6−8 минут. Важно, что после этого убираем стейк с огня, смазывайте его сливочным маслом и накрываем фольгой, 3-4 минуты не трогаем. За это время волокна расслабятся, а температура равномерно распределится по мясу. После этого верните его на огонь и жарьте по 1 минуте с каждой стороны.

Стейк можно подавать с разными соусами на ваш вкус, а также с любыми овощами.

Стейк можно подавать с соусами и овощами

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