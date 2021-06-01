Как приготовить сочный стейк: советует шеф-повар

Кто же не любит хорошо прожаренный стейк, с пряным соусом и вином – мало таких найдется. При том, что это блюдо на первый взгляд кажется сложным, готовится оно очень и очень быстро, главное – правильно выбрать мясо и хорошо его замариновать.
Шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook поделился советами – как правильно выбрать мясо для стейка, а также самим рецептом, благодаря которому вы получите потрясающее блюдо.
1. Как выбрать мясо
Эксперт советует брать либо рибай (ribeye), так как он имеет более насыщенный вкус и состоит из из трех различных мышц с жировыми прослойками или же второй вариант – стриплойн (striploin), он более нежный по вкусу, состоит только из одной мышцы, а полоска жира расположена снаружи, что делает мясо более деликатным и менее насыщенным.
2. Как замариновать стейк
Все очень просто, для маринада достаточно будет соли, перца, оливкового масла или просто хорошего красного вина, а также веточку розмарина. Еще важно – подобрать правильную соль, так как от этого и будет зависеть вкус мяса, который она раскроет. Вы можете взять: копченую соль, лимонную, морскую, гималайскую, черную – в общем любую на ваш вкус. Это касается также оливкового масла и перца.
3. На чем готовить?
Для стейка очень удобным будет как мангал, так и гриль, решетка или сетка – это второстепенно, ведь главное – чтобы был сильный жар без огня, уголь или дрова твердых или фруктовых деревьев, чистая решетка и удобные щипцы, чтобы переворачивать стейк.
После того, как стейк хорошо замаринован его можно отправлять на решетку гриля и не трогать 1-2 минуты. После этого поверните на 90 градусов и так жарьте 1-2 минуты, после этого — переверните и повторите процедуру.
В целом стейк жариться около 6−8 минут.
Важно, что после этого убираем стейк с огня, смазывайте его сливочным маслом и накрываем фольгой, 3-4 минуты не трогаем. За это время волокна расслабятся, а температура равномерно распределится по мясу.
После этого верните его на огонь и жарьте по 1 минуте с каждой стороны.
Стейк можно подавать с разными соусами на ваш вкус, а также с любыми овощами.
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