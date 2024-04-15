Спартак – очень популярный шоколадный торт, который часто готовят на разнообразные семейные празднования или повседневные чаепития. Главный секрет удачного вкуса этого десерта – это очень тонко раскатанные коржи, которые прекрасно пропитываются молочным кремом. Поэтому очень важно приготовить правильное тесто, чтобы оно не рвалось и было эластичным.

Идея приготовления торта "Спартак" из тонких коржей опубликована на странице фудблогера Марины с ником top.receptuc в Instagram. Чтобы торт стабилизировался, нужно оставить его на время при комнатной температуре.

Ингредиенты для теста:

молоко – 200 г

мед – 220 г

сахар – 300 г

масло сливочное – 150 г

какао очень темное – 120 г

сода – 28 г

яйца – 2 шт.

мука – 240 г

разрыхлитель – 12 г

Способ приготовления:

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1. Ингредиенты для теста соединить.

2. Поставить на водяную баню.

3. Помешивать до однородности.

4. Засыпать пищевую соду – масса начнет увеличиваться. Проварить 3 минутки.

5. Снять с огня и оставить остыть до теплого состояния.

6. Добавить яйца, перемешать и постепенно засыпать муку и разрыхлитель.

7. Замешать мягкое тесто и поставить под крышку на водяную баню (огонь сделать минимальным, чтобы тесто не пригорело). В этом и весь секрет, что теплое тесто можно очень легко раскатать.

8. Отщипнуть шарики примерно размером 150-160 г.

9. Раскатать очень тонкое тесто.

10. Выпекать при температуре 170 градусов примерно на 7 минут.

Ингредиенты для крема:

молоко – 1,5 л

сахар – 250-300 г

крахмал кукурузный – 90 г

сливочное масло – 500 г

Способ приготовления крема:

1. Молоко разделить на две части.

2. В одну всыпать сахар и поставить на огонь.

3. К другой добавить крахмал и хорошо перемешать, чтобы он растворился.

4. Когда молоко с сахаром растворится – вливаем мало-помалу молоко с крахмалом и, постоянно помешивая, варим до загустения.

5. Накрываем пленкой в контакт и оставляем остыть до комнатной температуры.

6. Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем понемногу заварной крем и взбиваем до однородности.

7. Смазываем коржи кремом, оставляем на несколько часов при комнатной температуре.

8. Поставить в холодильник.

9. Сверху украсить по желанию.

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