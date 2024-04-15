Идеальный торт "Спартак" с тонкими коржами и нежным кремом: как правильно готовить тесто
Спартак – очень популярный шоколадный торт, который часто готовят на разнообразные семейные празднования или повседневные чаепития. Главный секрет удачного вкуса этого десерта – это очень тонко раскатанные коржи, которые прекрасно пропитываются молочным кремом. Поэтому очень важно приготовить правильное тесто, чтобы оно не рвалось и было эластичным.
Идея приготовления торта "Спартак" из тонких коржей опубликована на странице фудблогера Марины с ником top.receptuc в Instagram. Чтобы торт стабилизировался, нужно оставить его на время при комнатной температуре.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 200 г
- мед – 220 г
- сахар – 300 г
- масло сливочное – 150 г
- какао очень темное – 120 г
- сода – 28 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 240 г
- разрыхлитель – 12 г
Способ приготовления:
1. Ингредиенты для теста соединить.
2. Поставить на водяную баню.
3. Помешивать до однородности.
4. Засыпать пищевую соду – масса начнет увеличиваться. Проварить 3 минутки.
5. Снять с огня и оставить остыть до теплого состояния.
6. Добавить яйца, перемешать и постепенно засыпать муку и разрыхлитель.
7. Замешать мягкое тесто и поставить под крышку на водяную баню (огонь сделать минимальным, чтобы тесто не пригорело). В этом и весь секрет, что теплое тесто можно очень легко раскатать.
8. Отщипнуть шарики примерно размером 150-160 г.
9. Раскатать очень тонкое тесто.
10. Выпекать при температуре 170 градусов примерно на 7 минут.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 1,5 л
- сахар – 250-300 г
- крахмал кукурузный – 90 г
- сливочное масло – 500 г
Способ приготовления крема:
1. Молоко разделить на две части.
2. В одну всыпать сахар и поставить на огонь.
3. К другой добавить крахмал и хорошо перемешать, чтобы он растворился.
4. Когда молоко с сахаром растворится – вливаем мало-помалу молоко с крахмалом и, постоянно помешивая, варим до загустения.
5. Накрываем пленкой в контакт и оставляем остыть до комнатной температуры.
6. Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем понемногу заварной крем и взбиваем до однородности.
7. Смазываем коржи кремом, оставляем на несколько часов при комнатной температуре.
8. Поставить в холодильник.
9. Сверху украсить по желанию.
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