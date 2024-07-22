Тост из авокадо – это идеальный вариант завтрака. Он питателен, вкусен и готовится очень быстро. Благодаря своим свойствам он придаст организму силы и энергию до обеда.

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Как приготовить лучший тост с авокадо недавно рассказал Greatist. На его приготовление нужно будет потратить всего 15 минут.

Ингредиенты

Красный лук – 1 шт

Белый уксус – 1,5 ст.

Сахар – ¼ стак

Соль – 2 ч.л.

Вода – 1 ст.

Лавровый лист – 1 шт

Кинза – 1 ч.л.

Семена горчицы – ½ ч.л.

Черный перец горошком – ½ ч.л.

Чеснок – 2 зуб

Авокадо – ½ шт

Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик

Лимонный сок – 1 ч.л.

Маринованный лук

Микрокинза

Хлопья красного перца

Способ приготовления

1. Сначала готовим маринованный лук. Шинкуем овощ и складываем в стеклянную миску.

2. В сотейник добавляем уксус, сахар, соль, воду, лавровый лист, кинзу, семена горчицы, черный перец и чеснок. Доводим до кипения и варим, пока сахар не растворится.

3. Заливаем маринадом лук и даем настояться, пока жидкость не станет комнатной температуры.

4. Перекладываем лук в герметичную емкость и отправляем в холодильник на 2 часа.

5. Ломтики авокадо разминаем вилкой и выкладываем на тост. Сбрызгиваем лимоном и добавляем соль.

6. Сверху выкладываем маринованный лук, микрокинзу и хлопья красного перца. Подаем к столу.

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