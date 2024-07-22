Идеальный тост с авокадо для завтрака: базовый рецепт
Тост из авокадо – это идеальный вариант завтрака. Он питателен, вкусен и готовится очень быстро. Благодаря своим свойствам он придаст организму силы и энергию до обеда.
Как приготовить лучший тост с авокадо недавно рассказал Greatist. На его приготовление нужно будет потратить всего 15 минут.
Ингредиенты
- Красный лук – 1 шт
- Белый уксус – 1,5 ст.
- Сахар – ¼ стак
- Соль – 2 ч.л.
- Вода – 1 ст.
- Лавровый лист – 1 шт
- Кинза – 1 ч.л.
- Семена горчицы – ½ ч.л.
- Черный перец горошком – ½ ч.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Авокадо – ½ шт
- Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Маринованный лук
- Микрокинза
- Хлопья красного перца
Способ приготовления
1. Сначала готовим маринованный лук. Шинкуем овощ и складываем в стеклянную миску.
2. В сотейник добавляем уксус, сахар, соль, воду, лавровый лист, кинзу, семена горчицы, черный перец и чеснок. Доводим до кипения и варим, пока сахар не растворится.
3. Заливаем маринадом лук и даем настояться, пока жидкость не станет комнатной температуры.
4. Перекладываем лук в герметичную емкость и отправляем в холодильник на 2 часа.
5. Ломтики авокадо разминаем вилкой и выкладываем на тост. Сбрызгиваем лимоном и добавляем соль.
6. Сверху выкладываем маринованный лук, микрокинзу и хлопья красного перца. Подаем к столу.
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