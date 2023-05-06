Идеальный ужин для всей семьи всего за 100 грн: что приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Идеальный ужин для всей семьи всего за 100 грн: что приготовить

Приготовить бюджетный ужин для всей семьи всего за 100 грн – не проблема. В таком случае пригодится лаваш, в который можно завернуть любую начинку, сделать пирог или рулет.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного рулета из лаваша с мясом и сыром, который вы приготовите в духовке.

Рецепт рулета из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт
  • мясной фарш – 400 г
  • лук – 1 шт
  • яйцо – 2 шт
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  • сыр твердый/моцарелла – 250-300 г
  • специи к фаршу
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно смолоть мясо и лук до однородной массы.

2. В полученную массу добавить специи и 1 яйцо. Перемешать.

Что приготовить из лаваша на ужин

3. Сыр отдельно натереть на терке.

4. На первый лист лаваша выложить равномерно сыр, накрыть вторым листом лаваша и выложить равномерно начинку. Завернуть в рулет.

Рулет из лаваша с начинкой

5. Смазать яйцом рулет и посыпать кунжутом. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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