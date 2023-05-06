Идеальный ужин для всей семьи всего за 100 грн: что приготовить
Приготовить бюджетный ужин для всей семьи всего за 100 грн – не проблема. В таком случае пригодится лаваш, в который можно завернуть любую начинку, сделать пирог или рулет.
Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытного рулета из лаваша с мясом и сыром, который вы приготовите в духовке.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт
- мясной фарш – 400 г
- лук – 1 шт
- яйцо – 2 шт
- сыр твердый/моцарелла – 250-300 г
- специи к фаршу
- кунжут
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно смолоть мясо и лук до однородной массы.
2. В полученную массу добавить специи и 1 яйцо. Перемешать.
3. Сыр отдельно натереть на терке.
4. На первый лист лаваша выложить равномерно сыр, накрыть вторым листом лаваша и выложить равномерно начинку. Завернуть в рулет.
5. Смазать яйцом рулет и посыпать кунжутом. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: