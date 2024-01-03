Идеальный завтрак с омлетом и авокадо под луковым соусом.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
36
Омлет с авокадо и овощами

Легкий, питательный, а главное простой в приготовлении завтрак – именно то, что нужно перед началом тяжелого рабочего дня. Кто-то предпочитает просто выпить чай, закусив бутербродом, а кому-то этого недостаточно для плодотворной работы организма.

В таком случае нужно сделать завтрак питательным и полезным организму. Одним из вариантов столь первого приема пищи поделился в своем Instagram фудблогер my_happyfood.

Идеальный завтрак с омлетом и авокадо под луковым соусом.

Ингредиенты на 2 порции

  • Яйца – 4 шт
  • Авокадо – 1 шт
  • Лук – 1 шт
Видео дня
  • Сливки – 130 мл
  • Сливочное масло – 30 гр
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Пармезан – 30 гр
  • Соль, перец
  • Свежая зелень и овощи по вкусу

Способ приготовления

1. Авокадо почистить и разрезать на небольшие куски.

2. Половину авокадо обжарить до обретения им золотистого оттенка.

3. Остаток авокадо смешать с выбранными овощами и зеленью.

4. Очистить и измельчить лук.

5. Обжарить лук на сливочном масле до прозрачности. Добавить сливки, довести массу до кипения и снять с огня сразу добавив сел и перец.

6. Слегка взбить яйца, соединить с жареным авокадо и овощами и отправить смесь на сковородку. Накрыть крышкой и жарить в течение 2 минут.

Идеальный завтрак с омлетом и авокадо под луковым соусом.

7. На середину тарелки выложить салат, омлет разрезать пополам и одну часть выложить на салат. Сверху добавить луковый соус.

Идеальный завтрак с омлетом и авокадо под луковым соусом.

Ранее OBOZ.UA также делился интересными рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты