Легкий, питательный, а главное простой в приготовлении завтрак – именно то, что нужно перед началом тяжелого рабочего дня. Кто-то предпочитает просто выпить чай, закусив бутербродом, а кому-то этого недостаточно для плодотворной работы организма.

В таком случае нужно сделать завтрак питательным и полезным организму. Одним из вариантов столь первого приема пищи поделился в своем Instagram фудблогер my_happyfood.

Ингредиенты на 2 порции

Яйца – 4 шт

Авокадо – 1 шт

Лук – 1 шт

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Сливки – 130 мл

Сливочное масло – 30 гр

Масло растительное – 2 ст.л.

Пармезан – 30 гр

Соль, перец

Свежая зелень и овощи по вкусу

Способ приготовления

1. Авокадо почистить и разрезать на небольшие куски.

2. Половину авокадо обжарить до обретения им золотистого оттенка.

3. Остаток авокадо смешать с выбранными овощами и зеленью.

4. Очистить и измельчить лук.

5. Обжарить лук на сливочном масле до прозрачности. Добавить сливки, довести массу до кипения и снять с огня сразу добавив сел и перец.

6. Слегка взбить яйца, соединить с жареным авокадо и овощами и отправить смесь на сковородку. Накрыть крышкой и жарить в течение 2 минут.

7. На середину тарелки выложить салат, омлет разрезать пополам и одну часть выложить на салат. Сверху добавить луковый соус.

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