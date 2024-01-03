Идеальный завтрак с омлетом и авокадо под луковым соусом.
Легкий, питательный, а главное простой в приготовлении завтрак – именно то, что нужно перед началом тяжелого рабочего дня. Кто-то предпочитает просто выпить чай, закусив бутербродом, а кому-то этого недостаточно для плодотворной работы организма.
В таком случае нужно сделать завтрак питательным и полезным организму. Одним из вариантов столь первого приема пищи поделился в своем Instagram фудблогер my_happyfood.
Ингредиенты на 2 порции
- Яйца – 4 шт
- Авокадо – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Сливки – 130 мл
- Сливочное масло – 30 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Пармезан – 30 гр
- Соль, перец
- Свежая зелень и овощи по вкусу
Способ приготовления
1. Авокадо почистить и разрезать на небольшие куски.
2. Половину авокадо обжарить до обретения им золотистого оттенка.
3. Остаток авокадо смешать с выбранными овощами и зеленью.
4. Очистить и измельчить лук.
5. Обжарить лук на сливочном масле до прозрачности. Добавить сливки, довести массу до кипения и снять с огня сразу добавив сел и перец.
6. Слегка взбить яйца, соединить с жареным авокадо и овощами и отправить смесь на сковородку. Накрыть крышкой и жарить в течение 2 минут.
7. На середину тарелки выложить салат, омлет разрезать пополам и одну часть выложить на салат. Сверху добавить луковый соус.
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