Жареный картофель – это быстрое и сытное блюдо, которое подойдет на обед и ужин для всей семьи. Ее можно дополнять салом, мясом, грибами, зеленью, или просто специями.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет , какие специи добавить при жарке, чтобы картофель имел хороший цвет и вкус.

Куркума

Прежде всего, речь идет о куркуме. Всем известно, что данная специя достаточно концентрирована и ее даже часто используют как натуральный краситель. В этом случае куркума поможет достичь нужного результата и сделает картофель золотистым. Кроме того, специя обладает хорошим составом и полезными свойствами.

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Копченая паприка

А этот вариант идеально подойдет для любителей необычных сочетаний. Картофель с этой специей будет очень пикантный и в то же время сладкий привкус. А легкий аромат "дымка" сделает свое дело.

Следует отметить: в процессе приготовления блюда очень важно использовать хорошее растительное масло. Для лучшего вкуса его можно объединить со сливочным маслом. Также хорошим вариантом станет обычное сало.

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