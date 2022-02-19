Идеальный желейный торт без выпечки 'Битое стекло': удачный рецепт

Желейный торт "Битое стекло" – это вкуснейший десерт родом из детства и настоящая находка для любителей желе. Тем, кому уже надоели привычные торты и банальные десерты, стоит обратить внимание именно на это лакомство. С приготовлением справятся даже дети.

Рецептом поделилась известная кондитер и кулинар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram.

Ягодное желе

Ингредиенты:

ягодное пюре – 200 г

вода – 100 мл

сахар – 50 г

желатин – 12 г + вода – 60 мл

Экзотическое желе

Ингредиенты:

пюре манго – 200 г

сок маракуйи – 50 мл

вода – 50 мл

сахар – 50 г

желатин – 12 г + вода – 60 мл

Йогуртовое желе

Ингредиенты:

греческий йогурт – 500 г

сливки – 300 мл

сахарная пудра – 50 г

желатин – 20 г + вода – 100 мл

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Способ приготовления:

1. Приготовление ягодного желе. Смешать желать с водой, перемешать. Оставить на 10-15 минут.

2. Смешать в сотейнике ягодное пюре и сахар. Довести до кипения, прокипятить еще 1-2 минуты и снять с огня.

3. Добавить в пюре желатиновую массу и кипяченую воду. Перемешать.

4. Вылить ягодную массу в форму и поставить в холодильник на 5-6 часов.

5. Приготовление экзотического желе. Смешать желать с водой, перемешать. Оставить на 10-15 минут.

6. Смешать в сотейнике пюре манго, сок маракуйи и сахар. Довести до кипения, прокипятить еще 1-2 минуты и снять с огня.

7. Добавить в пюре желатиновую массу и кипяченую воду. Перемешать.

8. Вылить массу в форму и поставить в холодильник на 5-6 часов.

9. Приготовление йогуртового желе. Смешать желать с водой, перемешать. Оставить на 10-15 минут.

10. Смешать в миске йогурт, сахарную пудру и сливки. Перемешать до однородности.

11. Формирование торта. Ягодное желе достать из формы и произвольно нарезать. Так же поступить с экзотическим желе.

12. Подготовить форму. На дно формы выложить ягодное и экзотическое желе.

13. Набухший желатин поставить в микроволновку на 10-15 секунд.

14. Получившуюся массу вылить в йогуртовую. Перемешать.

15. Полученной массой вылить в форму.

16. Поставить торт в холодильник на 5-6 часов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить торт "Бите стекло" по-новому по рецепту Евгения Клопотенко.