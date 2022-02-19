Идеальный желейный торт без выпечки "Битое стекло": удачный рецепт
Желейный торт "Битое стекло" – это вкуснейший десерт родом из детства и настоящая находка для любителей желе. Тем, кому уже надоели привычные торты и банальные десерты, стоит обратить внимание именно на это лакомство. С приготовлением справятся даже дети.
Рецептом поделилась известная кондитер и кулинар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram.
Ягодное желе
Ингредиенты:
ягодное пюре – 200 г
вода – 100 мл
сахар – 50 г
желатин – 12 г + вода – 60 мл
Экзотическое желе
Ингредиенты:
пюре манго – 200 г
сок маракуйи – 50 мл
вода – 50 мл
сахар – 50 г
желатин – 12 г + вода – 60 мл
Йогуртовое желе
Ингредиенты:
греческий йогурт – 500 г
сливки – 300 мл
сахарная пудра – 50 г
желатин – 20 г + вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Приготовление ягодного желе. Смешать желать с водой, перемешать. Оставить на 10-15 минут.
2. Смешать в сотейнике ягодное пюре и сахар. Довести до кипения, прокипятить еще 1-2 минуты и снять с огня.
3. Добавить в пюре желатиновую массу и кипяченую воду. Перемешать.
4. Вылить ягодную массу в форму и поставить в холодильник на 5-6 часов.
5. Приготовление экзотического желе. Смешать желать с водой, перемешать. Оставить на 10-15 минут.
6. Смешать в сотейнике пюре манго, сок маракуйи и сахар. Довести до кипения, прокипятить еще 1-2 минуты и снять с огня.
7. Добавить в пюре желатиновую массу и кипяченую воду. Перемешать.
8. Вылить массу в форму и поставить в холодильник на 5-6 часов.
9. Приготовление йогуртового желе. Смешать желать с водой, перемешать. Оставить на 10-15 минут.
10. Смешать в миске йогурт, сахарную пудру и сливки. Перемешать до однородности.
11. Формирование торта. Ягодное желе достать из формы и произвольно нарезать. Так же поступить с экзотическим желе.
12. Подготовить форму. На дно формы выложить ягодное и экзотическое желе.
13. Набухший желатин поставить в микроволновку на 10-15 секунд.
14. Получившуюся массу вылить в йогуртовую. Перемешать.
15. Полученной массой вылить в форму.
16. Поставить торт в холодильник на 5-6 часов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить торт "Бите стекло" по-новому по рецепту Евгения Клопотенко.