Идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый: топ-2
В выходные дни, когда совсем не надо спешить на работу, есть замечательная возможность порадовать своих родных вкуснейшим завтраком. Если они ценители яичных блюд, то скремблом или омлетом их вряд ли удивишь, а вот яичными маффинами и овощной фриттатой – более чем возможно.
Редакция FoodOboz поделится идеями необычного завтрака по версии издания Downshiftology.
Яичные маффины
Ингредиенты:
Яйца – по желанию (на 1 маффин – 1 яйцо)
Овощи
Мясо или колбаса
Способ приготовления:
Взбить яйца со специями по желанию.
Измельчить овощи и мясо, которые будете использовать. Натереть сыр.
В формочки для кексов выложить сначала овощную и мясную смесь. Затем – залить яичной массой.
Сверху посыпать сыром.
Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.
Овощная фриттата
Ингредиенты:
Йогурт белый
Спаржа
Лук порей
Горох
Шпинат
Зелень
Способ приготовления:
Обжарить лук порей в течение 3-4 минут. Затем добавить спаржу и тушить еще 1-2 минуты. Когда они будут приготовлены добавить горошек, шпинат, соль и перец. Тушить еще 1-2 минуты.
Взбить яйца, йогурт, соль и перец. Вылить в кастрюлю и поварить 2-3 минуты.
Вылить массу на противень, посыпать овощами и сыром. Выпекать 15-20 минут.
При подаче украсить зеленью.
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