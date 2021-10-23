Идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый: топ-2

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,0 т.
Идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый: топ-2

В выходные дни, когда совсем не надо спешить на работу, есть замечательная возможность порадовать своих родных вкуснейшим завтраком. Если они ценители яичных блюд, то скремблом или омлетом их вряд ли удивишь, а вот яичными маффинами и овощной фриттатой – более чем возможно.

Редакция FoodOboz поделится идеями необычного завтрака по версии издания Downshiftology.

Яичные маффины

Ингредиенты:

Процесс приготовления яичных маффинов

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца со специями по желанию.

  2. Измельчить овощи и мясо, которые будете использовать. Натереть сыр.

  3. В формочки для кексов выложить сначала овощную и мясную смесь. Затем – залить яичной массой.

  4. Сверху посыпать сыром.

  5. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Овощная фриттата

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Ингредиенты:

Процесс приготовления овощной фриттаты

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук порей в течение 3-4 минут. Затем добавить спаржу и тушить еще 1-2 минуты. Когда они будут приготовлены добавить горошек, шпинат, соль и перец. Тушить еще 1-2 минуты.

  2. Взбить яйца, йогурт, соль и перец. Вылить в кастрюлю и поварить 2-3 минуты.

  3. Вылить массу на противень, посыпать овощами и сыром. Выпекать 15-20 минут.

  4. При подаче украсить зеленью.

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