Идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый: топ-2

В выходные дни, когда совсем не надо спешить на работу, есть замечательная возможность порадовать своих родных вкуснейшим завтраком. Если они ценители яичных блюд, то скремблом или омлетом их вряд ли удивишь, а вот яичными маффинами и овощной фриттатой – более чем возможно.

Редакция FoodOboz поделится идеями необычного завтрака по версии издания Downshiftology.

Яичные маффины

Ингредиенты:

Яйца – по желанию (на 1 маффин – 1 яйцо)

Овощи

Мясо или колбаса

Твердый сыр

Способ приготовления:

Взбить яйца со специями по желанию. Измельчить овощи и мясо, которые будете использовать. Натереть сыр. В формочки для кексов выложить сначала овощную и мясную смесь. Затем – залить яичной массой. Сверху посыпать сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Овощная фриттата

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Ингредиенты:

Яйца

Йогурт белый

Оливковое масло

Спаржа

Лук порей

Горох

Шпинат

Твердый сыр

Зелень

Способ приготовления:

Обжарить лук порей в течение 3-4 минут. Затем добавить спаржу и тушить еще 1-2 минуты. Когда они будут приготовлены добавить горошек, шпинат, соль и перец. Тушить еще 1-2 минуты. Взбить яйца, йогурт, соль и перец. Вылить в кастрюлю и поварить 2-3 минуты. Вылить массу на противень, посыпать овощами и сыром. Выпекать 15-20 минут. При подаче украсить зеленью.

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