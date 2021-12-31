Идеи приготовления десертов от Лизы Глинской, которые подарят новогоднее настроение: топ-3

Для создания новогоднего настроения и праздничной атмосферы идеально подойдут вкусные десерты. В домашних условиях можно приготовить настоящие кулинарные шедевры, которые будут ассоциироваться с зимним чудом, семейным теплом , уютом и точно понравятся всем гостям. Следует просто выбрать одну из идей от Лизы Глинской.

Известный украинский кондитер поделилась тремя простыми идеями приготовления ярких десертов, которые станут отличным дополнением вашего новогоднего стола. Опубликовано на странице Instagram.

Новогодний Торт "Елка"

⁣Ингредиенты для теста на лепешки:

мед – 100 г

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 100 г

сода – 5 г

мука – 400 г

Ингредиенты для ганаша:

белый шоколад 33-34% ⁣ – 200 г

сливки 30-35% – 200 мл (1 часть⁣) сливки 30-35%) – 200 мл (2 часть⁣)

Видео дня

мед – 30 г

ваниль или ванильный сахар⁣

⁣Начинка из смородины:

пюре черной смородины⁣ – 100 г

клубничное пюре⁣ – 100 г

сахар – 30 г

кукурузный крахмал – 15 г

Способ приготовления:

Ягодный медовик⁣

Ингредиенты для теста

мед – 75 г

сахар – 75 г

сливочное масло – 90 г

яйца⁣ – 30 г

сода – 4 г

мука – 225 г

Выпекать при температуре 170 градусов 4 минуты ⁣

Ингредиенты для заварного крема:

молоко – 250 мл

яйца⁣ – 50 г

сахар – 20 г

мука – 15 г

кукурузный крахмал – 15 г

сливочное масло – 20 г

сметана 25% – 30% – 300 г

Ингредиенты для ягодной начинки:

малиновое пюре без косточки – 100 г

клубничное пюре⁣ – 100 г

сахар – 20 г

кукурузный крахмал – 15 г

Способ приготовления:

⁣Морковый торт с бананом и карамелью⁣

Ингредиенты для бисквита:

мука – 130 г

сахар – 140 г

молотая корица – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – 10 г

апельсиновый фреш – 60 мл

цедра одного апельсина⁣

растительное масло рафинированное – 80 мл

морковь натертая – 250 г

обжаренные грецкие орехи – 150 г

Выпекать при температуре ⁣170 градусов с конвекцией – 45-50 минут⁣

Ингредиенты для крема:

творожная масса (жирность – 9%)⁣ – 220 г

молочный загуститель – 80 г

сливки (жирность 30-35%)⁣ – 80 мл

сливочное масло комнатной температуры – 150 г

Ингредиенты для соленой карамели:

сахар – 100 г

сливочное масло – 30 г

сливки (жирность 30-35%)⁣ – 120 мл

соль⁣

Способ приготовления:

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