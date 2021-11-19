Идеи рыбных начинок для лаваша: топ-2 рецепта для быстрого перекуса
Наверное, нет более идеального варианта для быстрого перекуса, чем лаваш. В один его лист можно положить любую начинку на собственный вкус и наслаждаться блюдом. Для сытного перекуса лучше всего подойдет рыбная начинка.
Редакция FoodOboz поделится вариантами рыбных начинок для лаваша, опираясь на советы экспертов.
Лаваш с тунцем, рецептом которого поделилась фудблогер marina_ricci_new. Опубликовано в Telegram.
Ингредиенты:
Лаваш
Тунец в собственном соке – 1 банка
Соус песто
Помидор
Твердый сыр
Способ приготовления:
1. Натереть сыр и порезать помидор.
2. Листья лаваша помазать соусом.
3. Равномерно выложить сыр и помидор.
4. Далее – слой тунца и снова сыр.
5. Завернуть лаваш и жарить на сухой сковороде по бокам на слабом огне.
Лаваш с лососем, рецептом которого поделилась фудблогер antonina_shvachko. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Лаваш
Плавленый сырок – 4 п.
Отварные яйца – 6 шт
Чеснок – 3 зубчика
Лосось – 200 г
Огурец – 2 шт
Майонез
Способ приготовления:
1. Яйца, плавленый сырок и чеснок натереть на мелкой терке.
2. Перемешать с майонезом.
3. Полученной массой намазать лист лаваша.
4. Выложить лосось и огурец.
5. Завернуть в рулет и положить в холодильник на 2 часа.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :