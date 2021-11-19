Идеи рыбных начинок для лаваша: топ-2 рецепта для быстрого перекуса

Наверное, нет более идеального варианта для быстрого перекуса, чем лаваш. В один его лист можно положить любую начинку на собственный вкус и наслаждаться блюдом. Для сытного перекуса лучше всего подойдет рыбная начинка.

Редакция FoodOboz поделится вариантами рыбных начинок для лаваша, опираясь на советы экспертов.

Лаваш с тунцем, рецептом которого поделилась фудблогер marina_ricci_new. Опубликовано в Telegram.

Ингредиенты:

Лаваш

Тунец в собственном соке – 1 банка

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Соус песто

Помидор

Твердый сыр

Способ приготовления:

1. Натереть сыр и порезать помидор.

2. Листья лаваша помазать соусом.

3. Равномерно выложить сыр и помидор.

4. Далее – слой тунца и снова сыр.

5. Завернуть лаваш и жарить на сухой сковороде по бокам на слабом огне.

Лаваш с лососем, рецептом которого поделилась фудблогер antonina_shvachko. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш

Плавленый сырок – 4 п.

Отварные яйца – 6 шт

Чеснок – 3 зубчика

Лосось – 200 г

Огурец – 2 шт

Майонез

Способ приготовления:

1. Яйца, плавленый сырок и чеснок натереть на мелкой терке.

2. Перемешать с майонезом.

3. Полученной массой намазать лист лаваша.

4. Выложить лосось и огурец.

5. Завернуть в рулет и положить в холодильник на 2 часа.

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