Панна-котта без сахара и лактозы: приготовление низкокалорийного десерта

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Панна-котта без сахара и лактозы: приготовление низкокалорийного десерта

Панна-котта – это итальянский десерт, в традиционный рецепт которого входят сливки, сахар, желатин и ваниль. Через мягкую сливочную и нежную текстуру это блюдо завоевало много поклонников. Но люди, которые по определенным причинам не принимают обычное молоко и сахар, отказывают себе в таком десерте. Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом панна-котты, которая не содержит лактозы и сахара, а вкус не отличить от традиционного.

Игредиенты:

  • Овсяное молоко – 300 мл (можете по желанию заменить его на любое другое растительное)

  • Сироп топинамбура – 40-45 г (регулируйте сладость на свой вкус)

  • Агар-агар – 1 г

  • Джем / варенье – по вкусу

Способ приготовления:

Ингредиенты для панна-котты – агар-агар и овсяное молоко
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  1. Молоко, сироп и агар-агар объединить, хорошо перемешать.

  2. В сотейнике довести до кипения (на небольшом огне), разлить по формам (подойдут обычные стаканы) и дать остыть при комнатной температуре.

  3. После полного охлаждения поместить в холодильник на несколько часов.

  4. Сверху на панна-котту выложить любой джем на ваш вкус.

Джем и ягоды для панна-котты

Диетолог Светлана Фус рассказала об отличиях различных видов растительного молока, которые можно использовать для приготовления панна-котты на своей странице в Instagram

  • В овсяном есть бета-глюкан, влияющий положительно на иммунитет.

  • В соевом молоке больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт.

  • Кокосовое молоко жирнее и калорийнее за все виды растительного молока.

Растительное молоко легко сделать дома самостоятельно, только нельзя долго хранить. Его чаще всего добавляют в кофе, используют для десертов и салатных заправок.

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