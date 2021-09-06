Панна-котта без сахара и лактозы: приготовление низкокалорийного десерта

Панна-котта – это итальянский десерт, в традиционный рецепт которого входят сливки, сахар, желатин и ваниль. Через мягкую сливочную и нежную текстуру это блюдо завоевало много поклонников. Но люди, которые по определенным причинам не принимают обычное молоко и сахар, отказывают себе в таком десерте. Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом панна-котты, которая не содержит лактозы и сахара, а вкус не отличить от традиционного.

Игредиенты:

Овсяное молоко – 300 мл (можете по желанию заменить его на любое другое растительное)

Сироп топинамбура – 40-45 г (регулируйте сладость на свой вкус)

Агар-агар – 1 г

Джем / варенье – по вкусу

⠀ Способ приготовления:

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Молоко, сироп и агар-агар объединить, хорошо перемешать. В сотейнике довести до кипения (на небольшом огне), разлить по формам (подойдут обычные стаканы) и дать остыть при комнатной температуре. После полного охлаждения поместить в холодильник на несколько часов. Сверху на панна-котту выложить любой джем на ваш вкус.

Диетолог Светлана Фус рассказала об отличиях различных видов растительного молока, которые можно использовать для приготовления панна-котты на своей странице в Instagram

В овсяном есть бета-глюкан, влияющий положительно на иммунитет.

В соевом молоке больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт.

Кокосовое молоко жирнее и калорийнее за все виды растительного молока.

Растительное молоко легко сделать дома самостоятельно, только нельзя долго хранить. Его чаще всего добавляют в кофе, используют для десертов и салатных заправок.

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