Одна из самых вкусных, полезных и легких летних закусок – икра из баклажанов. Для пикантного и яркого вкуса нужно не только запечь овощи на огне, но еще и добавить зелень, чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, со сладким перцем, луком, зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

4 баклажана

2 перца

томаты

1 луковица

3-4 зуб. чеснока

зелень (петрушка, кинза)

соль, перец

масло

яблочный уксус (если помидоры кисловатые, то может и не понадобится)

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перцы запекайте 40 минут при 220 С.

2. Помидоры и лук можно тоже запекать, но можно использовать и сырые овощи.

3. Все очистите и порежьте мелко, переложите в миску, перемешайте и заправьте маслом и уксусом, перемешайте и можно есть сразу или поставить на ночь в холодильник.

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