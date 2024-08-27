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Икра из баклажанов по-новому: рецепт самой вкусной летней закуски
Одна из самых вкусных, полезных и легких летних закусок – икра из баклажанов. Для пикантного и яркого вкуса нужно не только запечь овощи на огне, но еще и добавить зелень, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, со сладким перцем, луком, зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- 4 баклажана
- 2 перца
- томаты
- 1 луковица
- 3-4 зуб. чеснока
- зелень (петрушка, кинза)
- соль, перец
- масло
- яблочный уксус (если помидоры кисловатые, то может и не понадобится)
Способ приготовления:
1. Баклажаны и перцы запекайте 40 минут при 220 С.
2. Помидоры и лук можно тоже запекать, но можно использовать и сырые овощи.
3. Все очистите и порежьте мелко, переложите в миску, перемешайте и заправьте маслом и уксусом, перемешайте и можно есть сразу или поставить на ночь в холодильник.
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