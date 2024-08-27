Икра из баклажанов по-новому: рецепт самой вкусной летней закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Рецепт икры

Одна из самых вкусных, полезных и легких летних закусок – икра из баклажанов. Для пикантного и яркого вкуса нужно не только запечь овощи на огне, но еще и добавить зелень, чеснок, специи.

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Вкусная икра из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, со сладким перцем, луком, зеленью и чесноком.

Рецепт икры

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 2 перца
  • томаты
  • 1 луковица
  • 3-4 зуб. чеснока
  • зелень (петрушка, кинза)
  • соль, перец
  • масло
  • яблочный уксус (если помидоры кисловатые, то может и не понадобится)

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перцы запекайте 40 минут при 220 С.

Запеченные баклажаны

2. Помидоры и лук можно тоже запекать, но можно использовать и сырые овощи.

Приготовление блюда

3. Все очистите и порежьте мелко, переложите в миску, перемешайте и заправьте маслом и уксусом, перемешайте и можно есть сразу или поставить на ночь в холодильник.

Готовая икра

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