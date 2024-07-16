Икра из баклажанов по-одесски: как приготовить популярную закуску
Самая популярная закуска, которую все готовят летом – это баклажанная икра по-одесски. В ее составе много свежих овощей и зелени. Также обязательно нужно добавить чеснок и специи. Блюдо получается достаточно пряным и имеет свежий вкус.
Идея приготовления икры из баклажанов по-одесски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Это именно та икра, которую нужно есть сразу, а не консервировать.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- болгарский перец – 1-2 шт.
- острый перец – на кончике ножа
- лук – 1-2 шт.
- помидоры крупные и мясистые – 2-3 шт.
- душистое масло – 3 ст.л.
- соль/перец
- чеснок – 2-3 зубчика
- черный хлеб
Способ приготовления:
1. Баклажаны и болгарский перец проколоть шпажкой, чтобы они не лопнули в процессе приготовления и запекать при температуре 220 градусов 45-55 минут.
2. Лук измельчить и полить растительным маслом. Посолить по вкусу.
3. Натереть помидоры и чеснок, кожуру от помидоров выбросить.
4. Баклажаны и перец измельчить ножом.
5. Добавить к луку.
6. В конце приготовления добавить черный перец и острый по желанию.
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