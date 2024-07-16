Самая популярная закуска, которую все готовят летом – это баклажанная икра по-одесски. В ее составе много свежих овощей и зелени. Также обязательно нужно добавить чеснок и специи. Блюдо получается достаточно пряным и имеет свежий вкус.

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Идея приготовления икры из баклажанов по-одесски опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Это именно та икра, которую нужно есть сразу, а не консервировать.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

болгарский перец – 1-2 шт.

острый перец – на кончике ножа

лук – 1-2 шт.

помидоры крупные и мясистые – 2-3 шт.

душистое масло – 3 ст.л.

соль/перец

чеснок – 2-3 зубчика

черный хлеб

Способ приготовления:

1. Баклажаны и болгарский перец проколоть шпажкой, чтобы они не лопнули в процессе приготовления и запекать при температуре 220 градусов 45-55 минут.

2. Лук измельчить и полить растительным маслом. Посолить по вкусу.

3. Натереть помидоры и чеснок, кожуру от помидоров выбросить.

4. Баклажаны и перец измельчить ножом.

5. Добавить к луку.

6. В конце приготовления добавить черный перец и острый по желанию.

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