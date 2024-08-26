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Икра из баклажанов по-одесски: рецепт самой вкусной летней закуски
Икра из баклажанов – одна из самых вкусных и легких закусок, которые готовятся очень просто. Достаточно всего лишь запечь овощи, а именно баклажаны, перец и помидор, очень мелко порезать, добавить чеснок и специи.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, со сладким перцем, луком и чесноком.
Ингредиенты:
- Баклажан 3 шт
- Сладкий перец 3 шт
- Помидор 3 шт
- Лук 1 шт
- Чеснок 2-3 зуб.
- Острый перец 1/2 шт
- Растительное масло 1 ст.л.
- Соль и черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи запеките на углях или в духовке, на углях будет ароматнее.
2. Накройте их пленкой или поместите в пакет, чтобы легко очистить от кожи.
3. Все овощи нарежьте ножом, чтобы чувствовался каждый кусочек, заправьте маслом, солью и перцем. Оставьте на 30 минут настояться и можно есть!
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