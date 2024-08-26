Икра из баклажанов – одна из самых вкусных и легких закусок, которые готовятся очень просто. Достаточно всего лишь запечь овощи, а именно баклажаны, перец и помидор, очень мелко порезать, добавить чеснок и специи.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, со сладким перцем, луком и чесноком.

Ингредиенты:

Баклажан 3 шт

Сладкий перец 3 шт

Помидор 3 шт

Лук 1 шт

Чеснок 2-3 зуб.

Острый перец 1/2 шт

Растительное масло 1 ст.л.

Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи запеките на углях или в духовке, на углях будет ароматнее.

2. Накройте их пленкой или поместите в пакет, чтобы легко очистить от кожи.

3. Все овощи нарежьте ножом, чтобы чувствовался каждый кусочек, заправьте маслом, солью и перцем. Оставьте на 30 минут настояться и можно есть!

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