Икра из баклажанов по-одесски: рецепт самой вкусной летней закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Баклажанная икра

Икра из баклажанов – одна из самых вкусных и легких закусок, которые готовятся очень просто. Достаточно всего лишь запечь овощи, а именно баклажаны, перец и помидор, очень мелко порезать, добавить чеснок и специи.

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Икра из баклажанов

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, со сладким перцем, луком и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажан 3 шт
  • Сладкий перец 3 шт
  • Помидор 3 шт
  • Лук 1 шт
  • Чеснок 2-3 зуб.
  • Острый перец 1/2 шт
  • Растительное масло 1 ст.л. 
  • Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи запеките на углях или в духовке, на углях будет ароматнее.

Запеченные овощи

2. Накройте их пленкой или поместите в пакет, чтобы легко очистить от кожи.

Приготовление икры

3. Все овощи нарежьте ножом, чтобы чувствовался каждый кусочек, заправьте маслом, солью и перцем. Оставьте на 30 минут настояться и можно есть!

Готовая икра

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