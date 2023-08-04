Из свеклы можно готовить не только салат и борщ, но и закуску. Одной из таких является свекольная икра. Ее традиционно готовят на зиму и используют как заправку к первым блюдам или едят сразу с хлебом.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекольной икры на зиму.

Ингредиенты:

свекла сырая – 2 кг

перец болгарский – 8-10 шт

морковь – 7 шт

лук – 5-6 шт

сок томатный магазинный – 1 л

Видео дня

паста томатно – 3 ст. л.

перец острый чили – 2 шт

лавровый лист – 3 шт

молотый черный перец

уксус – 70 г

масло – 100 г

перец горошек – 7 шт

соль

Способ приготовления:

1. Свеклу нужно сначала почистить и смолоть на мясорубке. После этого полученную овощную массу следует переложить в глубокую посуду и протушить с маслом и уксусом.

2. Морковь натереть на большой терке, лук и перец порезать кубиками. Подготовленные овощи нужно отдельно обжарить и добавить к свекле.

3. Добавить в массу сок, томатную пасту, лавровые листья, перец горошек, соль и перец. Тушить на слабом огне 30 минут.

4. Острый перец следует измельчить с помощью блендера и добавить в общую массу. Тушить еще 10 минут и снять с огня.

5. Горячую массу следует разложить в стерильные банки и простерилизовать с момента закипания 30 минут.

6. На этом этапе добавить в каждый банк по 1 ч. л. уксуса и закатать герметично крышками. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: