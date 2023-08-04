Икра из свеклы на зиму: рецепт вкусной закуски и заправки к борщу

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Икра из свеклы на зиму: рецепт вкусной закуски и заправки к борщу

Из свеклы можно готовить не только салат и борщ, но и закуску. Одной из таких является свекольная икра. Ее традиционно готовят на зиму и используют как заправку к первым блюдам или едят сразу с хлебом.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекольной икры на зиму.

Рецепт икры из свеклы на зиму

Ингредиенты:

  • свекла сырая – 2 кг
  • перец болгарский – 8-10 шт
  • морковь – 7 шт
  • лук – 5-6 шт
  • сок томатный магазинный – 1 л
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  • паста томатно – 3 ст. л.
  • перец острый чили – 2 шт
  • лавровый лист – 3 шт
  • молотый черный перец
  • уксус – 70 г
  • масло – 100 г
  • перец горошек – 7 шт
  • соль

Способ приготовления:

1. Свеклу нужно сначала почистить и смолоть на мясорубке. После этого полученную овощную массу следует переложить в глубокую посуду и протушить с маслом и уксусом.

2. Морковь натереть на большой терке, лук и перец порезать кубиками. Подготовленные овощи нужно отдельно обжарить и добавить к свекле.

Маринованная свекла на зиму

3. Добавить в массу сок, томатную пасту, лавровые листья, перец горошек, соль и перец. Тушить на слабом огне 30 минут.

4. Острый перец следует измельчить с помощью блендера и добавить в общую массу. Тушить еще 10 минут и снять с огня.

Заправка из свеклы в борщ

5. Горячую массу следует разложить в стерильные банки и простерилизовать с момента закипания 30 минут.

Икра из свеклы на зиму

6. На этом этапе добавить в каждый банк по 1 ч. л. уксуса и закатать герметично крышками. Готово!

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