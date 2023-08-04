Икра из свеклы на зиму: рецепт вкусной закуски и заправки к борщу
Из свеклы можно готовить не только салат и борщ, но и закуску. Одной из таких является свекольная икра. Ее традиционно готовят на зиму и используют как заправку к первым блюдам или едят сразу с хлебом.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекольной икры на зиму.
Ингредиенты:
- свекла сырая – 2 кг
- перец болгарский – 8-10 шт
- морковь – 7 шт
- лук – 5-6 шт
- сок томатный магазинный – 1 л
- паста томатно – 3 ст. л.
- перец острый чили – 2 шт
- лавровый лист – 3 шт
- молотый черный перец
- уксус – 70 г
- масло – 100 г
- перец горошек – 7 шт
- соль
Способ приготовления:
1. Свеклу нужно сначала почистить и смолоть на мясорубке. После этого полученную овощную массу следует переложить в глубокую посуду и протушить с маслом и уксусом.
2. Морковь натереть на большой терке, лук и перец порезать кубиками. Подготовленные овощи нужно отдельно обжарить и добавить к свекле.
3. Добавить в массу сок, томатную пасту, лавровые листья, перец горошек, соль и перец. Тушить на слабом огне 30 минут.
4. Острый перец следует измельчить с помощью блендера и добавить в общую массу. Тушить еще 10 минут и снять с огня.
5. Горячую массу следует разложить в стерильные банки и простерилизовать с момента закипания 30 минут.
6. На этом этапе добавить в каждый банк по 1 ч. л. уксуса и закатать герметично крышками. Готово!
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