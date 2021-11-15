Имбирь не всем полезен. Кому нужно быть осторожным при употреблении

Принято считать, что корень имбиря полезен при боли в горле. Имбирный чай (настой или отвар имбиря) с медом и лимоном - традиционный напиток во время простуды.⁣⁣⠀

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И он действительно улучшает кровообращение в воспаленной слизистой оболочке ротовой полости и горла, и обладает противовоспалительным эффектом, но только не в острый период.⁣⁣⠀

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О свойствах имбиря ⁣⁣⠀

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Имбирь стимулирует работу пищеварительной системы улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект. ⁣⁣⠀

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Корень имбиря уменьшает тошноту, чем бы она ни была вызвана - морской болезнью, беременностью или отравлением.⁣⁣⠀

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Благодаря обезболивающим, противовоспалительным и противоотечным свойствам компонентов имбиря, он облегчает состояние пациентов с мигренью и ревматическим артритом. ⁣⁣⠀

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В имбире до 3% эфирных масел.

⁣⁣Свежего корня много не съешь за счет большого количества веществ, которые раздражают слизистые, к тому же его неумеренное потребление может вызвать аллергию, желудочные колики и другие неприятные симптомы.

Это касается и напитков с имбирем. Пить стоит не более 2-3 чашек в день! Будьте здоровы.

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