ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

100 гр сахара (для карамели)

200 гр сахара

100 мл воды (кипятка)

80 гр сливочного масла

10 гр разрыхлителя двойного действия

10 гр корицы

10 гр порошка имбиря

1 гр гвоздики

40 гр желтка

500 гр муки

Айсинг:

30 гр белка

200 гр сахарной пудры

5 мл воды + 1 гр лимонной кислоты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Готовим тесто для пряников. В сотейник засыпаем 100 г сахара — готовим карамель.

"Для приготовления карамели выбирайте сотейник с толстым дном".

Шаг 2

Доводим карамель до темно-коричневого цвета.

Шаг 3

Заливаем кипяток, добавляем оставшийся сахар.

Шаг 4

Добавляем сливочное масло, держим на слабом огне до растворения сахара.

Шаг 5

Охлаждаем до температуры 50°С, добавляем желтки.

Шаг 6

Смешиваем муку, разрыхлитель двойного действия с винным камнем и специи.

Шаг 7

Добавляем сухие ингредиенты к основной массе.

Шаг 8

Вымешиваем, оборачиваем тесто в пленку, убираем в холодильник на ночь.

Шаг 9

Раскатываем тесто толщиной 0,8-1 см, вырезаем необходимой формой.

Шаг 10

Выпекаем при температуре 180°С 10-12 минут.

Шаг 11

Готовим айсинг для пряников. Растворяем лимонную кислоту в воде, соединяем с белком и сахарной пудрой.

"По желанию можно использовать водорастворимый порошковый или гелевый краситель".

Шаг 12

Вымешиваем до однородности.

Шаг 13

Украшаем пряники айсингом.

"Хранить готовые пряники следует в закрытом контейнере, или обернув их пищевой пленкой — так они дольше сохранят свою мягкость".

Instagram Лізи Глинської.

YouTube канал.

Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!