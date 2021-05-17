Индейка с вяленными томатами и грибами в нежном соусе: рецепт

Если вам на ужин хочется приготовить что-то диетическое и одновременно очень вкусное, тогда этот рецепт вам подойдет. Причем процесс приготовления не займет больше 30 минут.
Редакция FoodOboz выбрала для вас правильный, очень легкий и вкусный вариант ужина – индейка в сливочном соусе с вяленными томатами и грибами, который богат белками и клетчаткой, а значит – будет полезным для организма.
Ингредиенты:
филе индейки – 2 шт.
кабачок – 2 шт.
грибы – 8-10 шт.
помидоры Черри – 7-9 шт.
вяленные томаты – 7-9 шт.
сливки – 70-80 мл
сливочный сыр – 20 г
оливковое масло – 20-40 мл
соль, перец, паприка – по вкусу
кинза или петрушка – 10-20 г
чеснок – 1 зуб. – по желанию
Способ приготовления:
Филе индейки порезать большим кубиком, хорошо посолить, поперчить и приправить паприкой. Отправить на хорошо разогретую сковороду с оливковым маслом, жарить до золотистой корочки.
Черри, кабачки и грибы порезать и отправить жариться к мясу.
Порезать вяленные томаты и также добавить в сковороду. Все хорошо перемешать и залить сливками, убавить огонь и тушить минут 10.
В конце добавить сливочный сыр, измельченную зелень и по желанию – чеснок, для запаха.
Подавать блюдо можно с рисом, кускусом, булгуром или просто со свежими овощами и гренками.
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