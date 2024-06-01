Индейка со шпинатом в сырном соусе на кабачковой вафле: идеальный летний перекус
Предлагаем вашему вниманию идею невероятно вкусного и необычного перекуса. Это блюдо питательное и в меру калорийное, поэтому отлично подойдет тем, кто следит за своей фигурой.
Индейка со шпинатом в сырном соусе на кабачковой вафле – это именно то, что нужно для правильного перекуса в летний период года. Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником vika marchenko.
Ингредиенты
- Филе индюка – 400-500 гр
- Лук – 1-2 шт
- Шпинат
- Сыр Филадельфия – 150 гр
- Сметана 20% – 150 гр
- Специи
Ингредиенты для вафель
- Кабачок – 500 гр
- Твердый сыр – 90 гр
- Чеснок – 2-3 зуб
- Яйцо – 1 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 5-6 ст.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Специи
Способ приготовления
1. Лук нарезать колечками и обжарить до полуготовности.
2. Филе порезать на мелкие куски и поджарить с луком, добавить специи по вкусу.
3. Добавить порезанный шпинат, крем-сыр, сметану, перемешать и протушить несколько минут.
4. Готовим вафли. Кабачок натереть на большой терке, посолить, перемешать и оставить на 5 мин. Хорошо отжать от сока.
5. Сыр натереть на мелкой терке, добавить яйцо, выжатый чеснок, сметану, просеянную муку с разрыхлителем, специи по вкусу и перемешать с кабачком до однородной массы.
6. жарить в вафельнице до готовности. Если на сковороде выкладывать по ложке теста и жарить с двух сторон до золотистого цвета.
Также на OBOZ.UA можно найти рецепты 5 полезных ночных перекусов для борьбы с тягой к еде.