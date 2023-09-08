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Иранский салат без майонеза "Ширази" для легкого перекуса: понадобится 4 полезных овоща и мята
Салат "Ширази" – традиционное блюдо иранское кухни родом из южного города Шираз (Иран, исторически Персия). Стоит отметить, что салат обычно подают в качестве закуски к основному блюду. При этом основа блюда – всего 4 овоща и обязательно сок лимона и растительное масло.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного овощного салата, который готовится всего 5 минут.
Ингредиенты:
- перец сладкий
- красный лук
- помидоры
- огурцы
- укроп
- сок лимона
- оливковое масло
- соль, перец
- мята
Способ приготовления:
1. Порежьте мелким кубиком все овощи. Укроп мелко измельчите.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте сок лимона и растительное масло, посолите и поперчите, перемешайте и можно есть! Можно еще добавить мяту.
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