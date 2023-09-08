Иранский салат без майонеза "Ширази" для легкого перекуса: понадобится 4 полезных овоща и мята

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салат "Ширази" – традиционное блюдо иранское кухни родом из южного города Шираз (Иран, исторически Персия). Стоит отметить, что салат обычно подают в качестве закуски к основному блюду. При этом основа блюда – всего 4 овоща и обязательно сок лимона и растительное масло. 

Вкусный домашний салат из овощей

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного овощного салата, который готовится всего 5 минут. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • перец сладкий 
  • красный лук 
  • помидоры 
  • огурцы 
  • укроп 
  • сок лимона
  • оливковое масло 
  • соль, перец 
  • мята 

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком все овощи. Укроп мелко измельчите. 

Приготовление салата из овощей

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте сок лимона и растительное масло, посолите и поперчите, перемешайте и можно есть! Можно еще добавить мяту. 

Готовый салат

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