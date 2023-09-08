Салат "Ширази" – традиционное блюдо иранское кухни родом из южного города Шираз (Иран, исторически Персия). Стоит отметить, что салат обычно подают в качестве закуски к основному блюду. При этом основа блюда – всего 4 овоща и обязательно сок лимона и растительное масло.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного овощного салата, который готовится всего 5 минут.

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Ингредиенты:

перец сладкий

красный лук

помидоры

огурцы

укроп

сок лимона

оливковое масло

соль, перец

мята

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком все овощи. Укроп мелко измельчите.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте сок лимона и растительное масло, посолите и поперчите, перемешайте и можно есть! Можно еще добавить мяту.

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