История легендарной котлеты по-киевски: секреты и рецепт приготовления

Знаменитую котлету по-киевски знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Несмотря на то, что ее подают чуть ли не в каждом кафе или ресторане, также это блюдо готовят все хозяйки у себя на кухне. Вечная классика - ароматная и сочная котлета понравится даже самым привередливым гурманам.

Редакция FoodOboz поделится рецептом и историей происхождения котлеты по-киевски.

История происхождения котлеты по-киевски

Существует несколько историй о появлении знаменитой котлеты. Считается, что сначала повара придумали оставлять в котлете косточку, "одевая" на нее специальную оболочку. Так было удобнее есть.

Впервые котлету по-киевски приготовили в Киеве во времена правления гетьмана Скоропадского еще в 1917 году. Его офицеров якобы кормили этим блюдом. Но почему-то тогда оно не получило особой популярности.

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Чуть позже котлету снова приготовили в честь приезда украинской делегации из Франции, где был подписан целый ряд важных стратегических соглашений. Тогда устроили торжественный прием, где главным блюдом была куриная котлета, фаршированная сливочным маслом. Она настолько понравилась высшему руководству, что скоро появилась в меню одного из известных в то время ресторанов.

И уже к концу 60-х годов прошлого века котлета получила "новую жизнь" и окончательно прижилась в народе. Распространялась во всех заведениях питания и в домашних рецептах хозяек.

Для того, чтобы приготовить котлеты по-киевски нам понадобятся следующие ингредиенты:

Сливочное масло – 140 г

Курица – 1 кг

Панировочные сухари – 200-250 г

Яйца – 2 шт

Масло растительное – 300 мл

Мука – 60 г

Молоко – 100 мл

Петрушка, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Курицу порезать таким образом, чтобы получить два филе грудки с плечевой костью на ножке. Снять кожицу. Филе порезать вдоль от середины с обеих сторон. Осторожно отбить филе. В миске смешать измельченную петрушку, соль, растительное масло. Перемешать. Разделить полученную массу на две части и отправить в морозильную камеру на 5 минут. Завернуть начинку в филе и снова положить в морозильную камеру на 5 минут. В миске соединить яйца и молоко. Обвяалять котлету в муке, затем в яично-молочной смеси, далее в сухарях. Повторить те же действия еще раз. Поджарить котлеты на сковороде, а затем довести их до готовности в духовке еще 10 минут.

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