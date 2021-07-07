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Smart Exotic Life
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Итальнский хлеб-фокачча с розмарином: рецепт

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Многие считаю, что печь хлеб дома – это очень сложно и долго. Smart Exotic Life покажет и расскажет как 15 минут работы могут превратиться в чудесный, ароматный хлеб.

Мой рецепт традиционный, поэтому фокачча получается не плоской, какой ее часто можно встретить в наших итальянских ресторанах, а пушистой и высокой, как по всей Италии. Секрет в том, чтобы тесто медленно поднималось в холодильнике около суток. Итак, преступим!

Время подготовки 10 минут.

Ингредиенты:

-2 чашки (250 гр.) белой муки (лучше просеять)

-1 чайная ложка соли

-1 чайная ложка сухих дрожжей

-оливковое масло

-веточка розмарина

-щепотка крупной соли для корочки (соль Малдон например, большие солевые хлопья)

-глубокая сковорода с толстым дном диаметром примерно 25 см. (можно формы для запекания использовать)

Приготовление:

Смешиваем муку, соль и дрожжи в большой миске, в которой тесто будет подниматься. Добавляем 1 стакан теплой воды (смешиваем кипяток и холодную воду получается вода нужной температуры). Вливаем воду, вымешиваем тесто (можно лопаткой, просто что бы все смешалось равномерно), накрываем полотенечком и сразу отправляем в холодильник на 16-18 часов. Можно и на дольше, у меня тесто и по 2 дня стояло в холодильнике, ждало своего часа. Достаем тесто из холодильника и выпускаем из него воздух шевеля его пальчиками. Перекладываем в смазанную сливочным, потом и оливковым маслом форму (можно просто оливковым) и даем подняться теперь в тепле. Еще 2-4 часа. Когда тесто поднялось еще раз, поливаемого примерно 2 ложками оливкового масла и пальцами делаем на его поверхности "мозги". Как бы массируем тесто, что бы получились извилины. Посыпаем крупной солью и розмарином (можно разложить свежие томаты сверху, пармезан и т.д.) и в разогретую духовку-220 градусов на 25 минут. Когда сверху появится золотистая корочка ваша фокачча готова! Она не должна быть бледной или сильно коричневой.

Вот так без яиц, молочных продуктов и затратив всего пару минут на подготовку на вашем столе появится чудеснейший итальянский хлеб!

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Украина
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рецепт
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