Итальянская хитрость сделает картофельное пюре невероятным: секрет от шеф-повара

Многие люди утверждают, что самым главным в праздничном ужине является индейка или сочный кусок говядины. Однако фуд-специалисты уверяют, что нет ничего лучшего к столу, чем вкусно приготовленный гарнир, например, картофельное пюре.

Портал Sheknows, со ссылкой на фуд-специалиста и итальяно-американского шеф-повара, журналистку и писательницу Джаду Де Лаурентис рассказал, как приготовить по-настоящему вкусное картофельное пюре. Специалист отметила, что единственная причина, по которой картофельное пюре может не пользоваться спросом на праздничном ужине – это его плохое исполнение.

Она отметила, что плохим пюре она называет липкую, вязкую, свалянную в комки или сухую субстанцию.

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"С этим рецептом картофельного пюре от Джады Де Лаурентис ваше пюре будет получаться идеальным", – сказано в статье.

Рецепт картофельного пюре Де Лаурентис начинается со знакомого ингредиента: красновато-коричневого картофеля. Плюс необходимы масло и чеснок. Варить картофель специалист предлагает с маслом и чесноком.

После того, как пюре сварится, его нужно смешать со сливочным сыром маскарпоне. Это – мягкий сливочный итальянский сыр с легкой сладостью, придающий картофельному пюре "богатую шелковистую текстуру". Важно использовать маскарпоне комнатной температуры, который будет намного легче сочетаться с картофелем, чем если бы он был холодным.

Затем Де Лаурентис усиливает аромат картофеля сыром пармезан, куриным бульоном и большим количеством масла.

"Ключ к успеху – аккуратно добавить ингредиенты в картофель. Если все бросить сразу, картофель станет липким", – предупредили авторы статьи.

Они отметила, что если все сделать правильно и не допустить ошибок, то картофельное пюре выйдет просто изумительным.

"У него – глубокий пикантный вкус благодаря добавлению сыра и куриного бульона, а также эфирная, шелковистая богатая текстура, которая заставит вас вернуться за и есть вилка за вилкой", – предупредили пробовавшие пюре приготовленное по рецепту звезды.

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