Итальянская закуска аранчини с Грана Подано: рецепт
Плануючи гастро-вечірку, ми намагаємося здивувати і порадувати гостей, а тому все готуємо заздалегідь. Підбір оригінальних і простих у виконанні страв в меню - невід'ємна частина підготовки до домашнього свята. А якщо темою вашої вечірки є сонячна Італія, країна гурманів, то яке ж свято без сиру?
Сьогодні я пропоную приготувати популярну італійську закуску аранчіні з легендарними сирами Грана Падано та Горгонзолою за власним фірмовим рецептом.
Аранчіні в перекладі з італійської звучить, як "апельсинчики". Ці рисові кульки з хрусткою скоринкою та різноманітними начинками, справді схожі на яскраві апельсини. Їх подають до столу з дольками лимону або різними соусами.
Також, аранчіні є кулінарним символом Сицилії та вулкана Етна. На цьому острові їх виготовляють у формі пірамідок, схожих на вулкан. Кажуть, що спочатку у домовитих італійців аранчіні був одним із способів використання залишків вчорашнього різотто. Звичайно, ми посміхнемось, бо в цьому кулінарному шедеврі зібрані найкращі продукти!
Грана Падано – твердий витриманий сир, що ідеально поєднується з інгредієнтами аранчіні.
Я розповім вам, як приготувати неперевершені Arancini di riso з індичкою та сиром. Експериментуйте та тримайте себе в руках, щоб не з’їсти цю смакоту до приходу ваших друзів. Тож, готуємо разом!
Вам знадобиться:
Індичка – 200 г;
Тертий Грана Падано – 200 г;
Горгонзола – 200 г;
Рис Арборіо чи Віалоне – 300 гг;
Цибуля – 1 шт;
Курячі яйця – 4 шт;
Шафран – 1 дрібка;
Карі – 1 ч.л.;
Паніровочні сухарі
Рисове борошно
Олія –1 л;
Стебло селери – 1 шт.
Для соусу:
Бульйон
Грана Падано – 200 г;
Кедрові горішки – 50-80 г;
Цибуля – 1 шт;
Кулінарні вершки 35% – 100 г.
Приготування:
Відварюємо індичку у підсоленій воді з цибулиною та стеблом селери у каструлі об’ємом приблизно 2,5 л. Покриваємо індичку водою так, щоб бульйон залишився на соус.
Варимо рис. У каструлю наливаємо півлітра води, підсолоджуємо і доводимо до кипіння. Додаємо рис і варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи.
Коли рис буде майже готовий, потрібно замочити шафран у 2 столових ложках гарячої води і додати в рис. Рис не має розваритися, він повинен бути трошки твердим (al dente).
Відварену індичку перекручуємо з цибулею і стеблом селери. Для соковитості додаємо у фарш 50 г масла, потім сири Грана Падано і Горгонзолу - все ретельно перемішуємо, додаємо сіль, перець і карі.
Ставимо розігріватися у каструлю олію для фритюру. Або ж використовуйте фритюрницю, якщо є.
Тим часом із відвареного рису робимо кульки одного розміру. Зверніть увагу, рис має бути пофарбованим у жовтий колір за рахунок шафрану. У кожну кульку вкладаємо начинку із фаршу і сиру, формуємо однакові кульки.
Вмочуємо кульки у збиті яйця, потім у борошно, знову в яйця і в паніровочні сухарі.
Обсмажуємо у фритюрі до появи характерного золотистого кольору. Виймаємо і обсушуємо на паперовому рушнику.
Робимо соус:
Проціджуємо бульйон з індички. На пательні обсмажуємо дрібно нарізану цибулю із часничною сіллю і кедровими горішками протягом 1-3 хвилин. Потім наливаємо туди бульйон, вершки і сир, постійно помішуючи, доводимо до необхідної консистенції. Тут вже кому як подобається, можна зробити більш густим, або ж більш рідким.
Готовий соус перемелюємо до однорідної консистенції у шейкері чи комбайні.
Створюйте кулінарні шедеври разом з нами та дізнавайтеся більше про історію та культуру споживання сирів.
Коли ваші друзі на вечірці скуштують аранчіні, все, що вони зможуть промовити з насолодою, це класичне італійське: "Мама мія!".
Скажіть світу CHEESE!
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