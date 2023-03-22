Италия – это страна не только изысканного вина и пиццы, но и вкусных десертов. Одним из таких являются пирожное соффиони. В их основе тесто со вкусом какао и нежная творожная начинка. Изюминкой такой выпечки является необычная форма.

Идея приготовления итальянских пирожных соффиони опубликована на странице фудблогерп Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. В квадратики из теста нужно выложить творожную начинку и каждый уголок завернуть. После выпечки серединка имеет приятный коричневый цвет и хрустящую текстуру.

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Ингредиенты:

мука – 300 г

сахар – 60 г

яйца – 4 шт

сливочное масло – 50 г

соль – щепотка

рикотта, маскарпоне, крем-сыр или кисломолочный творог в пачках – 350 г

сахар – 80 г

ванилин – мелочь

Способ приготовления:

1. Для теста взбиваем 2 яйца с сахаром и солью примерно 7 минут. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Просеиваем половину муки, перемешиваем, добавляем, что осталось и замешиваем руками тесто. Если очень липнет к рукам, немного добавьте муки. Обернули тесто в пищевую пленку и кладем в холодильник на 20 минут.

2. Для начинки 2 желтка отделяем от белков. Погружным блендером перебиваем рикотту с сахаром, ванилином и желтками. Белки отдельно взбиваем до стойких пиков.

3. К основной массе добавляем частями белки и осторожно перемешиваем лопаткой движениями вверх-вниз.

4. Духовку разогреваем до 180 градусов.

5. Тесто раскатываем и нарезаем на квадратики. Каждый квадратик раскатываем под вашу форму.

6. Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто, внутрь начинку и заворачиваем.

7. Выпекаем 35 минут.

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