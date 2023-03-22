Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

Италия – это страна не только изысканного вина и пиццы, но и вкусных десертов. Одним из таких являются пирожное соффиони. В их основе тесто со вкусом какао и нежная творожная начинка. Изюминкой такой выпечки является необычная форма.

Идея приготовления итальянских пирожных соффиони опубликована на странице фудблогерп Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. В квадратики из теста нужно выложить творожную начинку и каждый уголок завернуть. После выпечки серединка имеет приятный коричневый цвет и хрустящую текстуру.

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт
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Ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • сахар – 60 г
  • яйца – 4 шт
  • сливочное масло – 50 г
  • соль – щепотка
  • рикотта, маскарпоне, крем-сыр или кисломолочный творог в пачках – 350 г
  • сахар – 80 г
  • ванилин – мелочь

Способ приготовления:

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

1. Для теста взбиваем 2 яйца с сахаром и солью примерно 7 минут. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Просеиваем половину муки, перемешиваем, добавляем, что осталось и замешиваем руками тесто. Если очень липнет к рукам, немного добавьте муки. Обернули тесто в пищевую пленку и кладем в холодильник на 20 минут.

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

2. Для начинки 2 желтка отделяем от белков. Погружным блендером перебиваем рикотту с сахаром, ванилином и желтками. Белки отдельно взбиваем до стойких пиков.

3. К основной массе добавляем частями белки и осторожно перемешиваем лопаткой движениями вверх-вниз.

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

4. Духовку разогреваем до 180 градусов.

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

5. Тесто раскатываем и нарезаем на квадратики. Каждый квадратик раскатываем под вашу форму.

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

6. Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто, внутрь начинку и заворачиваем.

Итальянские пирожные соффиони: как правильно готовить изысканный десерт

7. Выпекаем 35 минут.

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