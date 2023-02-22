Итальянский хлеб фокачча: как приготовить ароматную выпечку
Фокачча – это вкусная итальянская выпечка, которая может стать заменой обычному хлебу. Основа для блюда готовится на воде и дрожжах, которую можно дополнить начинкой: колбасой, сыром, помидорами, специями или травами.
Фудблогер Юлия Копецони (julia_kopetsoni) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ароматного хлеба – фокаччи, для приготовления которой используется самое простое дрожжевое тесто.
Ингредиенты:
- мука – 240 г
- сухие дрожжи – 3 г
- сахар – 8 г
- соль – 5 г
- вода – 150 мл
- оливковое масло – 30 мл
- вяленые томаты + тмин (для смазки)
Способ приготовления:
1. Чеснок порезать и размять в ступке вместе с оливковым маслом.
2. К полученной массе добавить соль и листики тмина.
3. Порезать и добавить в массу вяленые томаты.
4. Для приготовления теста смешать воду, соль, сахар и дрожжи.
5. Добавить муку и замесить однородное тесто. Оставить его в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме.
6. После этого готовое тесто нужно выложить на противень или в форму для выпечки. Снова оставить, чтобы немного увеличилось в объеме.
7. Далее нужно смазать поверхность фокаччи начинкой.
8. Выпекать при температуре 220 градусов 20 минут.
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