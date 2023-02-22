Фокачча – это вкусная итальянская выпечка, которая может стать заменой обычному хлебу. Основа для блюда готовится на воде и дрожжах, которую можно дополнить начинкой: колбасой, сыром, помидорами, специями или травами.

Фудблогер Юлия Копецони (julia_kopetsoni) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ароматного хлеба – фокаччи, для приготовления которой используется самое простое дрожжевое тесто.

Ингредиенты:

мука – 240 г

сухие дрожжи – 3 г

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сахар – 8 г

соль – 5 г

вода – 150 мл

оливковое масло – 30 мл

вяленые томаты + тмин (для смазки)

Способ приготовления:

1. Чеснок порезать и размять в ступке вместе с оливковым маслом.

2. К полученной массе добавить соль и листики тмина.

3. Порезать и добавить в массу вяленые томаты.

4. Для приготовления теста смешать воду, соль, сахар и дрожжи.

5. Добавить муку и замесить однородное тесто. Оставить его в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме.

6. После этого готовое тесто нужно выложить на противень или в форму для выпечки. Снова оставить, чтобы немного увеличилось в объеме.

7. Далее нужно смазать поверхность фокаччи начинкой.

8. Выпекать при температуре 220 градусов 20 минут.

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