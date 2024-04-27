Итальянский суп с савойской капустой: что это и как готовится. Пошаговый рецепт
Суп – это очень разнообразное и многогранное блюдо. Его можно готовить практически из любых ингредиентов. А еще суп может быть как холодным, так и горячим, согревающим.
Именно последний вид супа предлагаем приготовить сегодня по рецепту фудблогера Эдуарда Насырова. В своем Instagram он дал подробное описание приготовления согревающего итальянского супа с савойской капустой.
Ингредиенты
- Савойская капуста – 300 гр
- Картофель – 3 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Масло растительное – 3 ст.л
- Зеленые оливки – 1/3 ст.
- Розмарин – 1 веточка
- Паста орзо – ½ ст.
- Вода – 1,5 л
- Соль
- Перец
- Песто для подачи
Способ приготовления
1. Капусту нашинковываем, картофель и лук нарезаем кубиками, чеснок измельчаем.
2. На сковороде разогреваем масло и пассируем лук до мягкости, после чего добавляем чеснок и капусту. Тушим в течение 5-6 минут.
3. Добавляем воду, а после ее закипания добавляем остальные ингредиенты и готовим к готовности картофеля.
4. Готовый суп разливаем по тарелкам. В каждую из них добавляем по чайной ложке песто. По желанию можно добавить чили.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты супов: