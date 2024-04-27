Суп – это очень разнообразное и многогранное блюдо. Его можно готовить практически из любых ингредиентов. А еще суп может быть как холодным, так и горячим, согревающим.

Именно последний вид супа предлагаем приготовить сегодня по рецепту фудблогера Эдуарда Насырова. В своем Instagram он дал подробное описание приготовления согревающего итальянского супа с савойской капустой.

Ингредиенты

Савойская капуста – 300 гр

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Картофель – 3 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Масло растительное – 3 ст.л

Зеленые оливки – 1/3 ст.

Розмарин – 1 веточка

Паста орзо – ½ ст.

Вода – 1,5 л

Соль

Перец

Песто для подачи

Способ приготовления

1. Капусту нашинковываем, картофель и лук нарезаем кубиками, чеснок измельчаем.

2. На сковороде разогреваем масло и пассируем лук до мягкости, после чего добавляем чеснок и капусту. Тушим в течение 5-6 минут.

3. Добавляем воду, а после ее закипания добавляем остальные ингредиенты и готовим к готовности картофеля.

4. Готовый суп разливаем по тарелкам. В каждую из них добавляем по чайной ложке песто. По желанию можно добавить чили.

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