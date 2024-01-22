Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах
В Украине на свадьбах принято подавать бульон или борщек. А вот в Италии, например, есть собственное первое блюдо, которое подают на каждой свадьбе. Речь идет об итальянском свадебном супе, который очень похож на привычный нам суп с фрикадельками.
Рецептом итальянского свадебного супа в Instagram поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Она также добавила, что основными ингредиентами супа являются шпинат, фрикадельки, пармезан и паста.
Ингредиенты для фрикаделек
- Фарш – 600 гр
- Лук – 1 шт
- Сухари панировочные – 4 ст.л.
- Цедра лимона – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Пармезан
Ингредиенты для супа
- Фрикадельки
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Паста птитим – 200-250 гр
- Шпинат – 100 гр
- Бульон или вода
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Пармезан для подачи
Способ приготовления
1. Сначала нужно сделать фрикадельки. Для этого смешиваем все ингредиенты до однородности и формируем шарики.
2. Обжариваем фрикадельки на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Переводим в кастрюлю и заливаем бульоном или водой. Варим в течение 30 минут.
3. На сковороде обжариваем морковь с луком и добавляем в фрикадельки.
4. Добавляем в суп пасту. Важно обращать внимание на время приготовления пасты.
5 Добавляем соль и перец по вкусу и шпинат. Провариваем 1 минуту и выключаем нагрев.
6. При подаче посыпать тертым пармезаном.
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