Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
468
Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах

В Украине на свадьбах принято подавать бульон или борщек. А вот в Италии, например, есть собственное первое блюдо, которое подают на каждой свадьбе. Речь идет об итальянском свадебном супе, который очень похож на привычный нам суп с фрикадельками.

Рецептом итальянского свадебного супа в Instagram поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Она также добавила, что основными ингредиентами супа являются шпинат, фрикадельки, пармезан и паста.

Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах

Ингредиенты для фрикаделек

  • Фарш – 600 гр
Видео дня
  • Лук – 1 шт
  • Сухари панировочные – 4 ст.л.
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок
  • Пармезан

Ингредиенты для супа

  • Фрикадельки
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Паста птитим – 200-250 гр
  • Шпинат – 100 гр
  • Бульон или вода
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок
  • Пармезан для подачи

Способ приготовления

1. Сначала нужно сделать фрикадельки. Для этого смешиваем все ингредиенты до однородности и формируем шарики.

Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах

2. Обжариваем фрикадельки на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Переводим в кастрюлю и заливаем бульоном или водой. Варим в течение 30 минут.

Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах

3. На сковороде обжариваем морковь с луком и добавляем в фрикадельки.

4. Добавляем в суп пасту. Важно обращать внимание на время приготовления пасты.

5 Добавляем соль и перец по вкусу и шпинат. Провариваем 1 минуту и выключаем нагрев.

6. При подаче посыпать тертым пармезаном.

Итальянский свадебный суп: блюдо, которое подают на европейских торжествах

На OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты супов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты