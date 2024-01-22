В Украине на свадьбах принято подавать бульон или борщек. А вот в Италии, например, есть собственное первое блюдо, которое подают на каждой свадьбе. Речь идет об итальянском свадебном супе, который очень похож на привычный нам суп с фрикадельками.

Рецептом итальянского свадебного супа в Instagram поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Она также добавила, что основными ингредиентами супа являются шпинат, фрикадельки, пармезан и паста.

Ингредиенты для фрикаделек

Фарш – 600 гр

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Лук – 1 шт

Сухари панировочные – 4 ст.л.

Цедра лимона – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Соль

Перец

Сухой чеснок

Пармезан

Ингредиенты для супа

Фрикадельки

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Паста птитим – 200-250 гр

Шпинат – 100 гр

Бульон или вода

Соль

Перец

Сухой чеснок

Пармезан для подачи

Способ приготовления

1. Сначала нужно сделать фрикадельки. Для этого смешиваем все ингредиенты до однородности и формируем шарики.

2. Обжариваем фрикадельки на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Переводим в кастрюлю и заливаем бульоном или водой. Варим в течение 30 минут.

3. На сковороде обжариваем морковь с луком и добавляем в фрикадельки.

4. Добавляем в суп пасту. Важно обращать внимание на время приготовления пасты.

5 Добавляем соль и перец по вкусу и шпинат. Провариваем 1 минуту и выключаем нагрев.

6. При подаче посыпать тертым пармезаном.

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