Капоната – це традиційна сицилійська страва, яка має безліч варіацій. Капонату подають як самостійну страву, як закуску, гарнір, зазвичай холодною та із свіженькою чіабатою. От наша версія цієї смачної та швидкої страви.

Інгредієнти:

- 1 середній баклажан

- 1 цибулина

- 4-5 зубчики часнику

- жменя оливок або каперсів

-1 болгарський перець

- томати (свіжі або консервовані)

- 2-3 палички селери

- петрушка

- сіль, 1 ч. л. цукру

- оливкова олія

- кедрові горішки/ пармезан – за бажанням

1. Перше, що треба зробити, це нарізати баклажан великими кубиками та замочити його у прохолодній воді із сіллю на 15 хв. Це дуже простий, але важливий крок, яким я не раджу нехтувати. Саме так з баклажану виходить вся гіркість і він стає ніжним і делікатним. Поки баклажан вимочується у воді наріжте всі овочі великими шматочками, часник теж, давити його не потрібно. Смажити овочі будемо на великому вогні на оливковій олії на 2 пательнях, окремо баклажан і всі інші овочі.

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2. Коли овочі будуть майже готові , це приблизно через хвилин 10, додаємо рублені оливки або каперси, 4 консервовані томати та змішуємо все в одній сковороді. Солимо та додаємо цукор, який потрібен щоб збалансувати томатну кислоту та подружити всі овочі. Тушкуємо на повільному вогні під кришкою ще хвилин 5. Води додавати не треба. З овочей та томатів виходить достатньо рідини. Це все ж таки рагу, а не овочевй суп.

3. Пару слів хочу сказати про томати. В мене на кухні завжди є баночка консервованих італійських томатів. Їх можна використовувати для піци, пасти та будь якої страви яка потребує томатної пасти/ томатів. Вони зазвичай без солі та інших спецій, тобто мінімально оброблені та прості. Такої банки мені стане на 3-4 страви. Саме італійські томати солодкі та соковиті стануть в нагоді на кожен день. Якщо на банці написано PEELED (англ.)/PELATI (італ.) - дослівно перекладається , як "очищені від кожури", а не бренд і не вид томатів, то це саме те, що потрібно. Недавно бачила рекламу, яка звучить так "Наші пелаті найкращі на ринку!". Тобто люди які продають ці томати в банці не розуміють чим вони торгують, бо кажуть " Наші очищені від кожури найкращі на ринку", нісенітниця. Не тільки вміння повара, а ще і інгредієнти роблять страву вдалою, тому треба розуміти, що саме ви купляєте. Якщо написано CRUSHED – це означає "подрібнені", я такі не дуже люблю, бо вони тоді не такі соковиті і м’ясисті. Тобто, найкраще брати цілі томати вже очищені від шкірки та спецій.

4. Капоната готова! Подаємо холодною, із свіженьким хлібом. Я присипаю петрушкою, або кедровими горішками, або і тим і іншим, можна ще додати трохи тертого пармезану. Смачного вам літа!