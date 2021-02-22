Итальянцев возмутил рецепт пасты в американской газете

Итальянцы раскритиковали рецепт пасты карбонара в издании The New York Times: журналисты газеты предложили "освежить" рецепт томатами черри: кулинарный обозреватель газеты Кей Чун предположил, что помидоры "придадут яркую нотку" классическому блюду.

Этот совет вызвал бурю негодования среди итальянцев, пишет издание Wanted in Rome. Twitter буквально взорвался гневными комментариями.

Американцы предлагают готовить карбонару с помидорами. Источник: Скриншот Twitter

"Это худшее, что могло случиться с Италией после тенниса Супер Марио", – написал один из пользователей.

"Отлично, даже раздел рецептов The New York Times сейчас нас троллит", –прокомментировал другой итальянец.

Еще один из пользователей Twitter предложил подключить к этому вопросу ООН.

Отметим, что это не первый раз, когда итальянцы возмущаются изменением рецептов их национальных блюд. Ранее американская телеведущая Марта Стюарт вызвала волну гнева тем, что добавила в пасту карбонара чеснок, сливки и петрушку. А в прошлом году известный британский шеф Гордон Рамзи создал блюдо, которое он сам назвал "самой удивительной карбонарой". Однако итальянцы раскритиковали его за большое количество желтка в пасте, назвав его блюдо "желтым супом" и "отвратительным беспорядком".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сварить идеальные спагетти и давал подробную инструкцию от Гордона Рамзи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!