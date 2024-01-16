Если нужно очень быстро приготовить обед – идеальным вариантом будет лазанья. Вам понадобится тесто, но вымешивать или раскатывать его не нужно, потому что в магазине можно приобрести уже готовые листы. Все нужно просто выложить в форму и запечь.

Идея приготовления сытной лазаньи на обед опубликована на странице диетолога Соломии Наум (fitfoodsolomia) в Instagram. Для начинки понадобится фарш.

Ингредиенты:

листы для лазаньи – 6 шт.

сыр – 75 г

Ингредиенты для соуса болоньезе:

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фарш куриный – 350 г

лук – 1/2 шт,

морковь – 1/2 шт.

оливковое масло – 10 г

томатный соус (можно использовать томаты в собственном соке, пробить их в блендере, тоже подходят) – 350 г

соль, перец, итальянские травы – по вкусу

Ингредиенты для соуса бешамель:

молоко – 400 мл

крахмал кукурузный – 30 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса болоньезе нарезать лук и морковь.

2. В сковороде разогреть оливковое и обжарить лук примерно 5 минут до прозрачности.

3. Добавить морковь и обжарить еще 5-7 минут.

4. В сковороду выложить фарш и жарить примерно 10 минут, разбивая комочки.

5. Добавить томатный соус, соль, перец, травы, перемешать и тушить примерно 15 минут.

6. Для бешамеля смешать молоко с крахмалом и солью, поставить на плиту и варить соус до загустения, постоянно помешивая, чтобы не образовалось комочков.

7. В форму выложить тонким слоем соус бешамель. Затем положить листья лазаньи.

8. На листья лазаньи снова выложить соус бешамель, затем соус болоньезе и листья лазаньи.

9. Повторить этот шаг еще несколько раз, пока ингредиенты не закончатся (последним слоем должен идти соус болоньезе).

10. Посыпать все тертым сыром и отправить в духовку на 20 минут. Готовую лазанью разрезаем на порционные кусочки и подавать.

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