Из чего быстро приготовить лазанью на обед: раскатывать тесто не придется
Если нужно очень быстро приготовить обед – идеальным вариантом будет лазанья. Вам понадобится тесто, но вымешивать или раскатывать его не нужно, потому что в магазине можно приобрести уже готовые листы. Все нужно просто выложить в форму и запечь.
Идея приготовления сытной лазаньи на обед опубликована на странице диетолога Соломии Наум (fitfoodsolomia) в Instagram. Для начинки понадобится фарш.
Ингредиенты:
- листы для лазаньи – 6 шт.
- сыр – 75 г
Ингредиенты для соуса болоньезе:
- фарш куриный – 350 г
- лук – 1/2 шт,
- морковь – 1/2 шт.
- оливковое масло – 10 г
- томатный соус (можно использовать томаты в собственном соке, пробить их в блендере, тоже подходят) – 350 г
- соль, перец, итальянские травы – по вкусу
Ингредиенты для соуса бешамель:
- молоко – 400 мл
- крахмал кукурузный – 30 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для соуса болоньезе нарезать лук и морковь.
2. В сковороде разогреть оливковое и обжарить лук примерно 5 минут до прозрачности.
3. Добавить морковь и обжарить еще 5-7 минут.
4. В сковороду выложить фарш и жарить примерно 10 минут, разбивая комочки.
5. Добавить томатный соус, соль, перец, травы, перемешать и тушить примерно 15 минут.
6. Для бешамеля смешать молоко с крахмалом и солью, поставить на плиту и варить соус до загустения, постоянно помешивая, чтобы не образовалось комочков.
7. В форму выложить тонким слоем соус бешамель. Затем положить листья лазаньи.
8. На листья лазаньи снова выложить соус бешамель, затем соус болоньезе и листья лазаньи.
9. Повторить этот шаг еще несколько раз, пока ингредиенты не закончатся (последним слоем должен идти соус болоньезе).
10. Посыпать все тертым сыром и отправить в духовку на 20 минут. Готовую лазанью разрезаем на порционные кусочки и подавать.
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