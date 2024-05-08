Бутерброды можно готовить из любых продуктов, но нужно помнить, что, если вы хотите не только вкусное, но и полезное блюдо, тогда для приготовления используйте больше овощей, сыра, рыбы и для основы – цельнозерновой хлеб.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram советами, как и из чего приготовить вкусные и полезные бутерброды.

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Советы от специалиста:

1. Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

2. Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу. Лучше в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

3. Никаких соусов и майонеза, так как они очень калорийные и часто не очень натуральные. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или чуть-чуть горчицы.

4. Не забывайте о зелени и овощах – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.

5. Для вкуса можно добавить пряную зелень.

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