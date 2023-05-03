Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией
Сытные, сочные и вкусные котлеты не обязательно должны быть мясными. Блюдо можно приготовить из чечевицы. Это будет не только очень диетически и вкусно, но и бюджетно.
Идея приготовления диетических котлет из чечевицы опубликована на странице фудблогерки Юлии с ником vdoma.smachno в Instagram. Для весеннего периода это идеальный вариант легкого и питательного блюда.
Ингредиенты:
- 2/3 стакана красной чечевицы
- 1 шт кабачок
- 1 яйцо
- 1 шт лука
- 1 шт морковь
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чечевицу промыть и залить водой на ночь.
2. Промыть и сварить до готовности, охладить.
3. Лук порезать, морковь натереть на мелкую терку.
4. Тушить 10 минут в глубокой сковороде. Добавить натертый на большой терке кабачок и тушить еще 10 минут, дать остыть.
5. К овощам добавить специи, чеснок и яйцо, перемешать.
6. Добавить чечевицу, сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
7. Можно запекать или жарить на растительном масле.
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