Сытные, сочные и вкусные котлеты не обязательно должны быть мясными. Блюдо можно приготовить из чечевицы. Это будет не только очень диетически и вкусно, но и бюджетно.

Идея приготовления диетических котлет из чечевицы опубликована на странице фудблогерки Юлии с ником vdoma.smachno в Instagram. Для весеннего периода это идеальный вариант легкого и питательного блюда.

Ингредиенты:

2/3 стакана красной чечевицы

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1 шт кабачок

1 яйцо

1 шт лука

1 шт морковь

1 зубчик чеснока

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чечевицу промыть и залить водой на ночь.

2. Промыть и сварить до готовности, охладить.

3. Лук порезать, морковь натереть на мелкую терку.

4. Тушить 10 минут в глубокой сковороде. Добавить натертый на большой терке кабачок и тушить еще 10 минут, дать остыть.

5. К овощам добавить специи, чеснок и яйцо, перемешать.

6. Добавить чечевицу, сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.

7. Можно запекать или жарить на растительном масле.

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