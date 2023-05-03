Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

Сытные, сочные и вкусные котлеты не обязательно должны быть мясными. Блюдо можно приготовить из чечевицы. Это будет не только очень диетически и вкусно, но и бюджетно.

Идея приготовления диетических котлет из чечевицы опубликована на странице фудблогерки Юлии с ником vdoma.smachno в Instagram. Для весеннего периода это идеальный вариант легкого и питательного блюда.

Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

Ингредиенты:

  • 2/3 стакана красной чечевицы
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  • 1 шт кабачок
  • 1 яйцо
  • 1 шт лука
  • 1 шт морковь
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец

Способ приготовления:

Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

1. Чечевицу промыть и залить водой на ночь.

Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

2. Промыть и сварить до готовности, охладить.

3. Лук порезать, морковь натереть на мелкую терку.

Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

4. Тушить 10 минут в глубокой сковороде. Добавить натертый на большой терке кабачок и тушить еще 10 минут, дать остыть.

Из чего, кроме мяса, приготовить вкусные и сытные котлеты: делимся технологией

5. К овощам добавить специи, чеснок и яйцо, перемешать.

 

6. Добавить чечевицу, сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.

 

7. Можно запекать или жарить на растительном масле.

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