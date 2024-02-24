Можно ли приготовить дома мармелад, да еще такой, от которого даже самые маленькие дети будут в восторге? Без проблем!

Нужно только прислушаться к советам фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey. Ведь именно она в своем Instagram рассказала, как приготовить домашний мармелад из яблок и моркови.

Ингредиенты

Морковное пюре – 60 гр

Яблочное пюре – 100 гр

Видео дня

Апельсиновый сок – 40 мл

Кокосовая манная крупа – 1 ч.л. (можно без нее)

Агар агар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сначала нужно приготовить морковное и яблочное пюре. Для этого необходимое количество продуктов запекаем в рукаве в микроволновке, после чего взбиваем блендером.

2. К полученному пюре добавляем манную крупу, сок и агар агар.

3. Отправляем все в кастрюлю и на маленьком огне доводим до кипения.

4. Формы для мармелада смазываем маслом и заливаем смесь.

5. Оставляем до полного застывания. Мармелад готов.

На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты мармелада: