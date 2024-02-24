Из чего можно приготовить домашний мармелад: очень простые ингредиенты и минимум времени
Можно ли приготовить дома мармелад, да еще такой, от которого даже самые маленькие дети будут в восторге? Без проблем!
Нужно только прислушаться к советам фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey. Ведь именно она в своем Instagram рассказала, как приготовить домашний мармелад из яблок и моркови.
Ингредиенты
- Морковное пюре – 60 гр
- Яблочное пюре – 100 гр
- Апельсиновый сок – 40 мл
- Кокосовая манная крупа – 1 ч.л. (можно без нее)
- Агар агар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Сначала нужно приготовить морковное и яблочное пюре. Для этого необходимое количество продуктов запекаем в рукаве в микроволновке, после чего взбиваем блендером.
2. К полученному пюре добавляем манную крупу, сок и агар агар.
3. Отправляем все в кастрюлю и на маленьком огне доводим до кипения.
4. Формы для мармелада смазываем маслом и заливаем смесь.
5. Оставляем до полного застывания. Мармелад готов.
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