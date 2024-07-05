Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

Чтобы долго не возиться с приготовлением сытного обеда, можно сделать запеканку из теста фило. Оно не нуждается в вымешивании и отлично сочетается с любой начинкой. Очень вкусно добавить фарш, грибы, а также много сыра.

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Идея приготовления сытного куриного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Запекается максимум 30 минут.

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

Ингредиенты:

  • листы теста фило – 10 шт.
  • сливки – 250 мл
  • сыр сулугуни – 100 г
  • моцарелла в рассоле – 100 г
  • куриные бедра без кожи – 2-3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливочное масло – кусочек
  • соль, перец

Способ приготовления:

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Чеснок и курицу очень мелко порезать.

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

3. Поджарить лук и чеснок до мягкости.

4. Добавить курицу и жарить до готовности.

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

5. Добавить сливки, довести до кипения и снять с огня.

6. Тесто фило сложить гармошкой и выложить в форму для запекания.

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

7. Хорошо смазать тесто растопленным сливочным маслом.

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

8. Залить смесью с курицей, посыпать сыром и отправить запекаться при температуре 180-190 градусов на 25-30 минут до хорошей сырной корочки.

9. Дать немного остыть и наслаждаться непревзойденным вкусом.

Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило

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