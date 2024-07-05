Из чего приготовить быстрый и бюджетный обед: используйте тесто фило
Чтобы долго не возиться с приготовлением сытного обеда, можно сделать запеканку из теста фило. Оно не нуждается в вымешивании и отлично сочетается с любой начинкой. Очень вкусно добавить фарш, грибы, а также много сыра.
Идея приготовления сытного куриного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Запекается максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- листы теста фило – 10 шт.
- сливки – 250 мл
- сыр сулугуни – 100 г
- моцарелла в рассоле – 100 г
- куриные бедра без кожи – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – кусочек
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами.
2. Чеснок и курицу очень мелко порезать.
3. Поджарить лук и чеснок до мягкости.
4. Добавить курицу и жарить до готовности.
5. Добавить сливки, довести до кипения и снять с огня.
6. Тесто фило сложить гармошкой и выложить в форму для запекания.
7. Хорошо смазать тесто растопленным сливочным маслом.
8. Залить смесью с курицей, посыпать сыром и отправить запекаться при температуре 180-190 градусов на 25-30 минут до хорошей сырной корочки.
9. Дать немного остыть и наслаждаться непревзойденным вкусом.
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