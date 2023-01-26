Сосиски могут быть достаточно питательными и полезными, если их приготовить самостоятельно. Такое блюдо можно есть даже если вы следите за фигурой, ведь в основе диетическое куриное мясо. Начинку выбирайте по вкусу.

Идея приготовления диетических сосисок – рулетиков опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

400-450 г филейного фарша

соль, перец, хмели-сунели, копченая паприка

5 мл масла

Варианты начинок:

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2 вареных яйца + 25 г твердого сыра

100 г жареных грибов + 25 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Смешиваем фарш с солью, перцем и хмели-сунели.

2. Выкладываем фарш на смоченный водой пергамент. Размазываем фарш в форме прямоугольника. И выкладываем по центру выбранную начинку (сочетание вареного яйца и сыра или творог и жареные грибочки).

3. Скручиваем пергамент и поджимаем сосиски. Влажными руками можно подправить кончики, чтобы сосиски были плотными.

4. Смешиваем копченую паприку и масло и с помощью косточки смазываем сосиску. Пергамент плотно скручиваем с обеих сторон в виде "конфеты".

5. Наливаем воду в сковороду, нагреваем, кладем сосиски. Готовим 15 минут под закрытой крышкой. Один раз переворачиваем.

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