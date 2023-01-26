Из чего приготовить домашние сосиски: получаются полезными
Сосиски могут быть достаточно питательными и полезными, если их приготовить самостоятельно. Такое блюдо можно есть даже если вы следите за фигурой, ведь в основе диетическое куриное мясо. Начинку выбирайте по вкусу.
Идея приготовления диетических сосисок – рулетиков опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- 400-450 г филейного фарша
- соль, перец, хмели-сунели, копченая паприка
- 5 мл масла
Варианты начинок:
- 2 вареных яйца + 25 г твердого сыра
- 100 г жареных грибов + 25 г твердого сыра
Способ приготовления:
1. Смешиваем фарш с солью, перцем и хмели-сунели.
2. Выкладываем фарш на смоченный водой пергамент. Размазываем фарш в форме прямоугольника. И выкладываем по центру выбранную начинку (сочетание вареного яйца и сыра или творог и жареные грибочки).
3. Скручиваем пергамент и поджимаем сосиски. Влажными руками можно подправить кончики, чтобы сосиски были плотными.
4. Смешиваем копченую паприку и масло и с помощью косточки смазываем сосиску. Пергамент плотно скручиваем с обеих сторон в виде "конфеты".
5. Наливаем воду в сковороду, нагреваем, кладем сосиски. Готовим 15 минут под закрытой крышкой. Один раз переворачиваем.
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