Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. Это и не удивительно, ведь организму нужна разгрузка после сытных зимних салатов с майонезом. Поэтому отличным вариантом будет сделать спринг-роллы. Это освежающая закуска из овощей в сочетании с разнообразными соусами.

Идея приготовления легких спринг-роллов опубликована на странице фудблогера Дарьи Грищенко (eatme_daily) в Instagram.

Ингредиенты:

170 г рисовая лапша

275 г креветок

10 шт рисовой бумаги

10 листьев салата латук (можно рамен)

60 г моркови

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75 г капусты синей

45 г ростков гороха

20 листочков мяты

2 г листочков кинзы

Ингредиенты для арахисового соуса:

120 мл соуса хойсин

15 мл рисового уксуса

10 шт арахиса

вода (регулируем желаемую консистенцию)

Домашний соус хойсин:

2 ст.л. арахисовой пасты

2 ч.л. пасты тахини (кунжутная)

1 ст.л. коричневого сахара

2 ч.л. кунжутного масла

1 зубчик чеснока

щепотка красного перца

Способ приготовления:

1. Рисовую лапшу выложить в кипяток и варить 4-6 минут или как указано на упаковке. Выложить на дуршлаг. Промыть холодной водой, поставить на кастрюльку и оставить.

2. Креветки выложить в кипяток и варить 1-1/2 минуты. Выложить на тарелку. Как только креветки остыли – чистим, перерезаем пополам, удаляем темную середину.

3. Морковь нарезать тонкой соломкой. Капусту тоже. Латук: удаляем стебли, перерезаем пополам.

4. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты, измельчите арахис и добавьте к соусу, снова смешайте. Водой регулируйте желаемую консистенцию.

5. В тарелку, достаточную, чтобы поместить рисовую бумагу, налейте холодную воду. Выложите на рабочую поверхность полотенце.

6. Окуните рисовую бумагу в воду на 15-20 секунд. Стряхните от воды и положите на полотенце.

7. На край рисовой бумаги выложите латук, сверху рисовую лапшу 2-3 ст. л., 1 ст. л. моркови, 1 ст. л. капусты и несколько ростков гороха. Заверните один раз бумагу, придайте цилиндрическую форму, сверните как конверт по бокам. По центру выложите 2 половинки креветок, несколько листиков кинзы и мяты. Заверните ролл.

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