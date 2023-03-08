Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. Это и не удивительно, ведь организму нужна разгрузка после сытных зимних салатов с майонезом. Поэтому отличным вариантом будет сделать спринг-роллы. Это освежающая закуска из овощей в сочетании с разнообразными соусами.

Идея приготовления легких спринг-роллов опубликована на странице фудблогера Дарьи Грищенко (eatme_daily) в Instagram.

Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

Ингредиенты:

  • 170 г рисовая лапша
  • 275 г креветок
  • 10 шт рисовой бумаги
  • 10 листьев салата латук (можно рамен)
  • 60 г моркови
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  • 75 г капусты синей
  • 45 г ростков гороха
  • 20 листочков мяты
  • 2 г листочков кинзы

Ингредиенты для арахисового соуса:

  • 120 мл соуса хойсин
  • 15 мл рисового уксуса
  • 10 шт арахиса
  • вода (регулируем желаемую консистенцию)

Домашний соус хойсин:

  • 2 ст.л. арахисовой пасты
  • 2 ч.л. пасты тахини (кунжутная)
  • 1 ст.л. коричневого сахара
  • 2 ч.л. кунжутного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • щепотка красного перца

Способ приготовления:

Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

1. Рисовую лапшу выложить в кипяток и варить 4-6 минут или как указано на упаковке. Выложить на дуршлаг. Промыть холодной водой, поставить на кастрюльку и оставить.

Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

2. Креветки выложить в кипяток и варить 1-1/2 минуты. Выложить на тарелку. Как только креветки остыли – чистим, перерезаем пополам, удаляем темную середину.

3. Морковь нарезать тонкой соломкой. Капусту тоже. Латук: удаляем стебли, перерезаем пополам.

Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

4. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты, измельчите арахис и добавьте к соусу, снова смешайте. Водой регулируйте желаемую консистенцию.

5. В тарелку, достаточную, чтобы поместить рисовую бумагу, налейте холодную воду. Выложите на рабочую поверхность полотенце.

Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

6. Окуните рисовую бумагу в воду на 15-20 секунд. Стряхните от воды и положите на полотенце.

Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски

7. На край рисовой бумаги выложите латук, сверху рисовую лапшу 2-3 ст. л., 1 ст. л. моркови, 1 ст. л. капусты и несколько ростков гороха. Заверните один раз бумагу, придайте цилиндрическую форму, сверните как конверт по бокам. По центру выложите 2 половинки креветок, несколько листиков кинзы и мяты. Заверните ролл.

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