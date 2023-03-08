Из чего приготовить домашние спринг-роллы: вариант легкой сезонной закуски
Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. Это и не удивительно, ведь организму нужна разгрузка после сытных зимних салатов с майонезом. Поэтому отличным вариантом будет сделать спринг-роллы. Это освежающая закуска из овощей в сочетании с разнообразными соусами.
Идея приготовления легких спринг-роллов опубликована на странице фудблогера Дарьи Грищенко (eatme_daily) в Instagram.
Ингредиенты:
- 170 г рисовая лапша
- 275 г креветок
- 10 шт рисовой бумаги
- 10 листьев салата латук (можно рамен)
- 60 г моркови
- 75 г капусты синей
- 45 г ростков гороха
- 20 листочков мяты
- 2 г листочков кинзы
Ингредиенты для арахисового соуса:
- 120 мл соуса хойсин
- 15 мл рисового уксуса
- 10 шт арахиса
- вода (регулируем желаемую консистенцию)
Домашний соус хойсин:
- 2 ст.л. арахисовой пасты
- 2 ч.л. пасты тахини (кунжутная)
- 1 ст.л. коричневого сахара
- 2 ч.л. кунжутного масла
- 1 зубчик чеснока
- щепотка красного перца
Способ приготовления:
1. Рисовую лапшу выложить в кипяток и варить 4-6 минут или как указано на упаковке. Выложить на дуршлаг. Промыть холодной водой, поставить на кастрюльку и оставить.
2. Креветки выложить в кипяток и варить 1-1/2 минуты. Выложить на тарелку. Как только креветки остыли – чистим, перерезаем пополам, удаляем темную середину.
3. Морковь нарезать тонкой соломкой. Капусту тоже. Латук: удаляем стебли, перерезаем пополам.
4. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты, измельчите арахис и добавьте к соусу, снова смешайте. Водой регулируйте желаемую консистенцию.
5. В тарелку, достаточную, чтобы поместить рисовую бумагу, налейте холодную воду. Выложите на рабочую поверхность полотенце.
6. Окуните рисовую бумагу в воду на 15-20 секунд. Стряхните от воды и положите на полотенце.
7. На край рисовой бумаги выложите латук, сверху рисовую лапшу 2-3 ст. л., 1 ст. л. моркови, 1 ст. л. капусты и несколько ростков гороха. Заверните один раз бумагу, придайте цилиндрическую форму, сверните как конверт по бокам. По центру выложите 2 половинки креветок, несколько листиков кинзы и мяты. Заверните ролл.
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