Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
309
Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

Домашний кетчуп – это отличная альтернатива разнообразным магазинным соусам. И для того чтобы приготовить такую заготовку, вам даже не придется долго возиться с помидорами. Для основания вам понадобятся яблоки и томатная паста.

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Идея приготовления домашнего кетчупа на зиму опубликована на кулинарной странице hlib ta pryanyk в Instagram. Соус отлично сохраняется.

Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт. средних
  • лук – 1 средний
  • чеснок – 1 зубчик
  • томатная паста – 5 ст.л.
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

1. Яблоки почистить от сердцевин.

2. Нарезать на кусочки.

Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

3. Лук почистить, также порезать.

4. Обжарить на сковороде лук (можно без добавления растительного масла).

5. Затем добавить яблоки.

Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

6. Тушить до мягкости яблок.

7. В конце добавить мелко порезанный чеснок.

Из чего приготовить домашний кетчуп на зиму, чтобы не возиться с помидорами: делимся простым рецептом

8. Когда яблоки остынут – сложить в блендер все ингредиенты. Воды можно добавить больше в зависимости от желаемой консистенции.

9. Все сбить блендером – кетчуп готов.

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