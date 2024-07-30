Домашний кетчуп – это отличная альтернатива разнообразным магазинным соусам. И для того чтобы приготовить такую заготовку, вам даже не придется долго возиться с помидорами. Для основания вам понадобятся яблоки и томатная паста.

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Идея приготовления домашнего кетчупа на зиму опубликована на кулинарной странице hlib ta pryanyk в Instagram. Соус отлично сохраняется.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт. средних

лук – 1 средний

чеснок – 1 зубчик

томатная паста – 5 ст.л.

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить от сердцевин.

2. Нарезать на кусочки.

3. Лук почистить, также порезать.

4. Обжарить на сковороде лук (можно без добавления растительного масла).

5. Затем добавить яблоки.

6. Тушить до мягкости яблок.

7. В конце добавить мелко порезанный чеснок.

8. Когда яблоки остынут – сложить в блендер все ингредиенты. Воды можно добавить больше в зависимости от желаемой консистенции.

9. Все сбить блендером – кетчуп готов.

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