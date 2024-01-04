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Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт
Выбрать качественный сыр в магазине довольно трудно. В продукте может быть много усилителей вкуса и других вредных компонентов, которые довольно трудно распознать. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить продукт в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- сыр кисломочный 9% – 250 грамм
- 30 грамм масла ГХИ комнатной температуры
- 1 яйцо
- сода – 1/3 части ч.л.
- специи (паприка, сушеные травы, соль)
Способ приготовления:
1. Все компоненты сбить погружным блендером до однородности.
2. Готовить на водяной бане постоянно помешивая 15 минут.
3. Переложить в стеклянную посуду.
4. Подождать, пока остынет.
5. Поставить в холодильник.
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