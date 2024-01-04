Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

Выбрать качественный сыр в магазине довольно трудно. В продукте может быть много усилителей вкуса и других вредных компонентов, которые довольно трудно распознать. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить продукт в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

Ингредиенты:

  • сыр кисломочный 9% – 250 грамм
  • 30 грамм масла ГХИ комнатной температуры
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  • 1 яйцо
  • сода – 1/3 части ч.л.
  • специи (паприка, сушеные травы, соль)

Способ приготовления:

Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

1. Все компоненты сбить погружным блендером до однородности.

Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

2. Готовить на водяной бане постоянно помешивая 15 минут.

3. Переложить в стеклянную посуду.

Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

4. Подождать, пока остынет.

5. Поставить в холодильник.

Из чего приготовить домашний плавленый сыр: бюджетный рецепт

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