Выбрать качественный сыр в магазине довольно трудно. В продукте может быть много усилителей вкуса и других вредных компонентов, которые довольно трудно распознать. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить продукт в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

сыр кисломочный 9% – 250 грамм

30 грамм масла ГХИ комнатной температуры

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1 яйцо

сода – 1/3 части ч.л.

специи (паприка, сушеные травы, соль)

Способ приготовления:

1. Все компоненты сбить погружным блендером до однородности.

2. Готовить на водяной бане постоянно помешивая 15 минут.

3. Переложить в стеклянную посуду.

4. Подождать, пока остынет.

5. Поставить в холодильник.

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