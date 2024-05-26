Твердый сыр – это идеальный компонент для бутербродов или запеканок. И вместо того, чтобы покупать продукт в магазине, приготовьте его в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего несколько простых компонентов.

Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram. Сыр отлично нарезается и не крошится.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 1 кг

молоко – 1 л

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яйца – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сода – 1 ч.л.

сливочное масло – 100 г ( по желанию)

Способ приготовления:

1. В кастрюлю вылить молоко.

2. Высыпать кисломолочный творог.

3. Варить на среднем огне. Сыр должен расплавиться и слипаться в комочки.

4. Вылить его на дуршлаг, отделить от сыворотки.

5. Затем переложить в кастрюлю.

6. Добавить соль, мускатный орех и одно яйцо.

7. Тщательно размешать и начать плавить творог. Делайте это в течение нескольких минут, а затем добавить соду.

8. После контакта с содой масса увеличивается. Благодаря этому сыр будет порист.

9. Переложить в любую удобную емкость и немного утрамбовать – сыр уже полностью остыл и полностью готов к употреблению.

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