Из чего приготовить домашний сыр: делимся самой простой технологией
Твердый сыр – это идеальный компонент для бутербродов или запеканок. И вместо того, чтобы покупать продукт в магазине, приготовьте его в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего несколько простых компонентов.
Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram. Сыр отлично нарезается и не крошится.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 1 кг
- молоко – 1 л
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
- сливочное масло – 100 г ( по желанию)
Способ приготовления:
1. В кастрюлю вылить молоко.
2. Высыпать кисломолочный творог.
3. Варить на среднем огне. Сыр должен расплавиться и слипаться в комочки.
4. Вылить его на дуршлаг, отделить от сыворотки.
5. Затем переложить в кастрюлю.
6. Добавить соль, мускатный орех и одно яйцо.
7. Тщательно размешать и начать плавить творог. Делайте это в течение нескольких минут, а затем добавить соду.
8. После контакта с содой масса увеличивается. Благодаря этому сыр будет порист.
9. Переложить в любую удобную емкость и немного утрамбовать – сыр уже полностью остыл и полностью готов к употреблению.
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