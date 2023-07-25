Вкусную колбасу на бутербродах можно приготовить даже в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее, чем покупать продукт в магазине. К тому же, технология очень проста и бюджетна.

Идея приготовления домашней колбасы из куриного мяса опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Особенно актуально такое блюдо будет на перекус для детей.

Ингредиенты:

900 г куриных голеней/бедер

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морковь 1 шт или 2-5 зубчика чеснока

половина луковицы

1 ст.л. крахмала

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на кусочки.

2. Отправить в блендер.

3. С голеней срезать мясо. Половину нарезать кусочками, а остальное измельчить в блендере с морковью, зеленью и луком.

4. В процессе измельчения добавить немного воды. По желанию засыпать любимые специи.

5. Часть фарша и мяса кусочками перемешать с крахмалом.

6. Рукав для запекания разрезать на две части.

7. Четвертую часть фарша выложить на край и завернуть.

8. Края связать. Сформированные колбаски положить в форму и поставить в духовку.

9. После 15 минут выпекания пробить рукав шпажками.

10. Вернуть в духовку до готовности.

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