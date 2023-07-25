Из чего приготовить домашнюю полезную колбасу: нужно всего 5 компонентов
Вкусную колбасу на бутербродах можно приготовить даже в домашних условиях. Это будет гораздо полезнее, чем покупать продукт в магазине. К тому же, технология очень проста и бюджетна.
Идея приготовления домашней колбасы из куриного мяса опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Особенно актуально такое блюдо будет на перекус для детей.
Ингредиенты:
- 900 г куриных голеней/бедер
- морковь 1 шт или 2-5 зубчика чеснока
- половина луковицы
- 1 ст.л. крахмала
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на кусочки.
2. Отправить в блендер.
3. С голеней срезать мясо. Половину нарезать кусочками, а остальное измельчить в блендере с морковью, зеленью и луком.
4. В процессе измельчения добавить немного воды. По желанию засыпать любимые специи.
5. Часть фарша и мяса кусочками перемешать с крахмалом.
6. Рукав для запекания разрезать на две части.
7. Четвертую часть фарша выложить на край и завернуть.
8. Края связать. Сформированные колбаски положить в форму и поставить в духовку.
9. После 15 минут выпекания пробить рукав шпажками.
10. Вернуть в духовку до готовности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: