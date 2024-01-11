Если блины привлекательного розового цвета – это вовсе не означает, что они есть какой-то химический краситель. Тесто можно сделать на основе свеклы. К таким блинам не нужно добавлять сахар, они получаются очень полезными и питательными.

Идея приготовления сладких розовых блинчиков со свеклой опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Можно завернуть любимую начинку.

Ингредиенты:

запеченная свекла – 130-150 граммов (2 маленьких или 1 средняя)

Видео дня

яйцо – 1 шт

йогурт или кефир – 80 граммов

мука цельнозерновая – 2 ст.л. с горкой

масло сливочное ГХИ или кокосовое масло 20 граммов

Способ приготовления:

1. Взбить блендером запеченную свеклу, яйцо и йогурт.

2. Добавить муку, тщательно перемешать.

3. Влить растопленное масло. Тесто довольно густое, что-то среднее между блинами и оладьями.

4. Совсем чуть-чуть смазать сковороду оливковым маслом или масло ГХИ.

5. Выложить примерно 1,5 ст.л. теста на сковороду и разровнять ложкой, чтобы получился блинчик 8-10 см в диаметре.

6. Выпекать с двух сторон под крышкой.

7. Перед подачей смазать йогуртом или сметаной,

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: