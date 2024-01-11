Из чего приготовить эффектные розовые блины: не только красивые, но и полезные
Если блины привлекательного розового цвета – это вовсе не означает, что они есть какой-то химический краситель. Тесто можно сделать на основе свеклы. К таким блинам не нужно добавлять сахар, они получаются очень полезными и питательными.
Идея приготовления сладких розовых блинчиков со свеклой опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Можно завернуть любимую начинку.
Ингредиенты:
- запеченная свекла – 130-150 граммов (2 маленьких или 1 средняя)
- яйцо – 1 шт
- йогурт или кефир – 80 граммов
- мука цельнозерновая – 2 ст.л. с горкой
- масло сливочное ГХИ или кокосовое масло 20 граммов
Способ приготовления:
1. Взбить блендером запеченную свеклу, яйцо и йогурт.
2. Добавить муку, тщательно перемешать.
3. Влить растопленное масло. Тесто довольно густое, что-то среднее между блинами и оладьями.
4. Совсем чуть-чуть смазать сковороду оливковым маслом или масло ГХИ.
5. Выложить примерно 1,5 ст.л. теста на сковороду и разровнять ложкой, чтобы получился блинчик 8-10 см в диаметре.
6. Выпекать с двух сторон под крышкой.
7. Перед подачей смазать йогуртом или сметаной,
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