Эффектный салат с зеленым горошком вместо оливье: идея от Лизы Глинской

"Сердечный"⁣ – новый интересный салат с зеленым горошком, который станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. Состав достаточно элементарный, но в сочетании эти продукты создают настоящий кулинарный шедевр. Вместо привычной колбасы или курицы в блюдо входит отварное говяжье сердце, которое делает салат по-настоящему оригинальным.

Идеей приготовления праздничного блюда поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

говяжье сердце отварное – 500 г

лук – 1 шт

отварной картофель – 300 г

домашние соленые огурцы – 200 г

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консервированный зеленый горошек – 200 г

соль ⁣

растительное масло холодного отжима

⁣ Ингредиенты для маринада:

растительное масло – 30 мл

столовый уксус 9%⁣ – 10 г

сахар – 5 г

соль ⁣

Способ приготовления:

1. Замариновать лук. Нарезать "перьями", слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут. ⁣

2. Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель.

3. Добавить горошек. ⁣

4. Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать. ⁣

5. Заправить салат растительным маслом. Посолить.

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