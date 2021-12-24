Эффектный салат с зеленым горошком вместо оливье: идея от Лизы Глинской
"Сердечный" – новый интересный салат с зеленым горошком, который станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. Состав достаточно элементарный, но в сочетании эти продукты создают настоящий кулинарный шедевр. Вместо привычной колбасы или курицы в блюдо входит отварное говяжье сердце, которое делает салат по-настоящему оригинальным.
Идеей приготовления праздничного блюда поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
говяжье сердце отварное – 500 г
лук – 1 шт
отварной картофель – 300 г
домашние соленые огурцы – 200 г
консервированный зеленый горошек – 200 г
соль
растительное масло холодного отжима
Ингредиенты для маринада:
растительное масло – 30 мл
столовый уксус 9% – 10 г
сахар – 5 г
соль
Способ приготовления:
1. Замариновать лук. Нарезать "перьями", слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут.
2. Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель.
3. Добавить горошек.
4. Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать.
5. Заправить салат растительным маслом. Посолить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: