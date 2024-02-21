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Из чего приготовить идеальный кляр для отбивных, чтобы они были хрустящими: нужен всего один ингредиент
Мясные отбивные – одно из самых простых и вкусных сытных блюд, которые можно готовить из свинины, телятины, курицы и даже печени. Чтобы они были хрустящими снаружи и мягкими внутри, нужно сделать удачный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящего кляра для отбивных их панировочных сухарей, которые готовятся без масла.
Ингредиенты:
- Мясо
- Мука
- Паприка
- Орегано
- Соль
- Молотый перец
- Яйцо
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Мясо отбейте, посыпьте мукой.
2. Взбейте яйца с солью.
3. Кляр: смешайте панировочные сухари, специи.
4. Обмокните отбивные в яичную смесь, обваляйте в панировке.
5. Выложите на пергамент, запекайте в духовке 25 минут при 180 С.
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