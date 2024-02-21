Мясные отбивные – одно из самых простых и вкусных сытных блюд, которые можно готовить из свинины, телятины, курицы и даже печени. Чтобы они были хрустящими снаружи и мягкими внутри, нужно сделать удачный кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящего кляра для отбивных их панировочных сухарей, которые готовятся без масла.

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Ингредиенты:

Мясо

Мука

Паприка

Орегано

Соль

Молотый перец

Яйцо

Панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посыпьте мукой.

2. Взбейте яйца с солью.

3. Кляр: смешайте панировочные сухари, специи.

4. Обмокните отбивные в яичную смесь, обваляйте в панировке.

5. Выложите на пергамент, запекайте в духовке 25 минут при 180 С.

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