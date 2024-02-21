Из чего приготовить идеальный кляр для отбивных, чтобы они были хрустящими: нужен всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кляра для отбивных

Мясные отбивные – одно из самых простых и вкусных сытных блюд, которые можно готовить из свинины, телятины, курицы и даже печени. Чтобы они были хрустящими снаружи и мягкими внутри, нужно сделать удачный кляр. 

Как правильно готовить отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом хрустящего кляра для отбивных их панировочных сухарей, которые готовятся без масла. 

Рецепт отбивных
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Ингредиенты:

  • Мясо
  • Мука
  • Паприка
  • Орегано
  • Соль
  • Молотый перец
  • Яйцо
  • Панировочные сухари

Способ приготовления: 

1. Мясо отбейте, посыпьте мукой. 

Мясо для отбивных

2. Взбейте яйца с солью. 

Яйца для кляра

3. Кляр: смешайте панировочные сухари, специи.

Панировочные сухари

4. Обмокните отбивные в яичную смесь, обваляйте в панировке.

Приготовление отбивных в кляре

5. Выложите на пергамент, запекайте в духовке 25 минут при 180 С.

Готовые отбивные

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