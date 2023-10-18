Кляр при приготовлении мясных блюд можно готовить из панировочных сухарей, но, чтобы он был еще вкуснее, кулинары советуют использовать тертый твердый сыр.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом идеального сырного кляра из пармезана, с мукой.

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Ингредиенты:

Филе куриное

Сыр пармезан или жесткий, можно взять микс сыров

Мука

Яйцо

Масло для жарки

Соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте вдоль пополам, немного отбейте, посолите и поперчите.

2. Подготовьте для тройной панировки: первую емкость с мукой, вторую – со взбитым яйцом и 1 ст. лож. воды, третью – с тертым на мелкую или среднюю терку сыром.

3. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и запанируйте сыром прижмите, чтобы сыр хорошо держался.

4. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

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