Из чего приготовить идеальный кляр для отбивных, чтобы они были хрустящими: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Рецепт кляра для отбивных

Кляр при приготовлении мясных блюд можно готовить из панировочных сухарей, но, чтобы он был еще вкуснее, кулинары советуют использовать тертый твердый сыр.

Из чего приготовить идеальный кляр для отбивных

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом идеального сырного кляра из пармезана, с мукой. 

Рецепт кляра
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Ингредиенты: 

  • Филе куриное
  • Сыр пармезан или жесткий, можно взять микс сыров
  • Мука
  • Яйцо
  • Масло для жарки
  • Соль и перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте вдоль пополам, немного отбейте, посолите и поперчите. 

Филе для отбивных

2. Подготовьте для тройной панировки: первую емкость с мукой, вторую – со взбитым яйцом и 1 ст. лож. воды, третью – с тертым на мелкую или среднюю терку сыром.

Смесь сыров для панировки

3. Филе обмокните в муку, затем в яичную массу и запанируйте сыром прижмите, чтобы сыр хорошо держался.

Сколько жарить отбивные

4. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон и выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. 

Отбивные в кляре

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