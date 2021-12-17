Как приготовить кудрявый сырник: серьезный конкурент классической запеканке

Как только не готовят сырники: в соусах, с начинками и сухофруктами. Но, кажется, у них появился серьезный конкурент – кудрявый сырник. На вид он похож на классическую творожную запеканку, но на шоколадной основе и шоколадной крошкой сверху. Идеально для тех, кто еще до конца не определился: хочет сырники или запеканку.

Рецептом кудрявого сырника поделилась фудблогер zefirok_for_you. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 250 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 80 г

сметана – 2 ст. л.

какао – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйца – 1 шт

Для начинки:

кисломолочный творог – 600 г

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

крахмал – 2 ст. л.

сливочное масло – 20 г

ванильный сахар

лимонная цедра

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Масло взбить с сахаром. Добавить сметану и яйца, продолжая взбивать.

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2. Просеять до массы какао, муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Разделить его на 2 части: первую выложить в форму в качестве основания, вторую завернуть в пленку. Положить в морозильную камеру.

3. Тем временем приготовить начинку. Желтки взбить с сахаром, белки с ванильным сахаром.

4. К сыру добавить желтки и другие компоненты. В самом конце вмешать белки.

5. Начинку выложить на шоколадное основание. Вторую часть теста потереть на большой терке и посыпать творожник сверху.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

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