Как приготовить кудрявый сырник: серьезный конкурент классической запеканке
Как только не готовят сырники: в соусах, с начинками и сухофруктами. Но, кажется, у них появился серьезный конкурент – кудрявый сырник. На вид он похож на классическую творожную запеканку, но на шоколадной основе и шоколадной крошкой сверху. Идеально для тех, кто еще до конца не определился: хочет сырники или запеканку.
Рецептом кудрявого сырника поделилась фудблогер zefirok_for_you. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
мука – 250 г
сахар – 50 г
сливочное масло – 80 г
сметана – 2 ст. л.
какао – 2 ст. л.
разрыхлитель – 1 ч. л.
яйца – 1 шт
Для начинки:
кисломолочный творог – 600 г
яйца – 2 шт
сахар – 100 г
крахмал – 2 ст. л.
сливочное масло – 20 г
ванильный сахар
лимонная цедра
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Масло взбить с сахаром. Добавить сметану и яйца, продолжая взбивать.
2. Просеять до массы какао, муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Разделить его на 2 части: первую выложить в форму в качестве основания, вторую завернуть в пленку. Положить в морозильную камеру.
3. Тем временем приготовить начинку. Желтки взбить с сахаром, белки с ванильным сахаром.
4. К сыру добавить желтки и другие компоненты. В самом конце вмешать белки.
5. Начинку выложить на шоколадное основание. Вторую часть теста потереть на большой терке и посыпать творожник сверху.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
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