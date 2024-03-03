Из чего приготовить культовые сладкие пирожные "Картошка": о них знает не одно поколение
"Картошка" – именно так называются вкусные сладкие пирожные, о которых знают целые поколения. Их очень легко приготовить в домашних условиях, потому что даже выпекать ничего не придется. А в основе обычное печенье.
Идея приготовления сладких пирожных "Картошка" из печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Выходит еще и очень бюджетно.
Ингредиенты:
- печенье "к кофе" – 450 г
- масло – 120 г
- какао – 60 г
- сгущенка (сырое) – 230 г
- какао для посыпки – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Измельчить печенье.
2. Добавить потертое холодное масло и сделать крошку.
3. Добавить какао.
4. Перемешать до однородности.
5. Добавить сгущенку, еще раз перемешать до однородности.
6. Сформировать картофелины.
7. Поместите в холодильник на 30 минут.
8. Посыпать сверху какао через сито.
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