"Картошка" – именно так называются вкусные сладкие пирожные, о которых знают целые поколения. Их очень легко приготовить в домашних условиях, потому что даже выпекать ничего не придется. А в основе обычное печенье.

Идея приготовления сладких пирожных "Картошка" из печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Выходит еще и очень бюджетно.

Ингредиенты:

печенье "к кофе" – 450 г

масло – 120 г

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какао – 60 г

сгущенка (сырое) – 230 г

какао для посыпки – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Измельчить печенье.

2. Добавить потертое холодное масло и сделать крошку.

3. Добавить какао.

4. Перемешать до однородности.

5. Добавить сгущенку, еще раз перемешать до однородности.

6. Сформировать картофелины.

7. Поместите в холодильник на 30 минут.

8. Посыпать сверху какао через сито.

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