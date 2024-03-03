Из чего приготовить культовые сладкие пирожные "Картошка": о них знает не одно поколение

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить культовые сладкие пирожные 'Картошка': о них знает не одно поколение

"Картошка" – именно так называются вкусные сладкие пирожные, о которых знают целые поколения. Их очень легко приготовить в домашних условиях, потому что даже выпекать ничего не придется. А в основе  обычное печенье.

Идея приготовления сладких пирожных "Картошка" из печенья опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Выходит еще и очень бюджетно.

Из чего приготовить культовые сладкие пирожные ''Картошка'': о них знает не одно поколение

Ингредиенты:

  • печенье "к кофе" – 450 г
  • масло – 120 г
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  • какао – 60 г
  • сгущенка (сырое) – 230 г
  • какао для посыпки – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Из чего приготовить культовые сладкие пирожные ''Картошка'': о них знает не одно поколение

1. Измельчить печенье.

2. Добавить потертое холодное масло и сделать крошку.

Из чего приготовить культовые сладкие пирожные ''Картошка'': о них знает не одно поколение

3. Добавить какао.

4. Перемешать до однородности.

5. Добавить сгущенку, еще раз перемешать до однородности.

Из чего приготовить культовые сладкие пирожные ''Картошка'': о них знает не одно поколение

6. Сформировать картофелины.

7. Поместите в холодильник на 30 минут.

Из чего приготовить культовые сладкие пирожные ''Картошка'': о них знает не одно поколение

8. Посыпать сверху какао через сито.

Из чего приготовить культовые сладкие пирожные ''Картошка'': о них знает не одно поколение

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