Из чего приготовить легкий суп для обеда: рекомендация эксперта
Суп чаще всего едят как раз на обед. И для того, чтобы блюдо получилось действительно полезным и сытным – для него нужно выбрать правильную основу. Это точно не свинина и даже не курица.
Идеей приготовления легкого и полезного супа на обед поделилась семейный врач Галина Похмурская (doctor_galuna_pokhmyrska) в Instagram. Эксперт замечает, что для такого супа лучше всего подходит лосось.
Ингредиенты:
- лосось – 500 г
- луковица
- морковь
- картофель – 4 шт
- сливки – 20 %
- соль, перец.
Способ приготовления:
1. Готовим все ингредиенты: из рыбы удаляем кожу и кости, нарезаем.
2. Картофель нарезаем кубиками среднего размера, лук, морковь натираем на терке.
3. В кастрюле с толстым дном с добавлением воды тушим лук, затем добавляем морковь, готовим несколько минут.
4. Добавляем картофель, заливаем водой, добавляем лавровый лист и соль.
5. Варим до почти полной готовности картофеля.
6. Добавить рыбу и сливки, сушеную петрушку, перец по своему вкусу и варить еще 10 минут.
7. Готовый суп посыпаем зеленью и подаем.
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