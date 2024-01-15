Суп чаще всего едят как раз на обед. И для того, чтобы блюдо получилось действительно полезным и сытным – для него нужно выбрать правильную основу. Это точно не свинина и даже не курица.

Идеей приготовления легкого и полезного супа на обед поделилась семейный врач Галина Похмурская (doctor_galuna_pokhmyrska) в Instagram. Эксперт замечает, что для такого супа лучше всего подходит лосось.

Ингредиенты:

лосось – 500 г

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луковица

морковь

картофель – 4 шт

сливки – 20 %

соль, перец.

Способ приготовления:

1. Готовим все ингредиенты: из рыбы удаляем кожу и кости, нарезаем.

2. Картофель нарезаем кубиками среднего размера, лук, морковь натираем на терке.

3. В кастрюле с толстым дном с добавлением воды тушим лук, затем добавляем морковь, готовим несколько минут.

4. Добавляем картофель, заливаем водой, добавляем лавровый лист и соль.

5. Варим до почти полной готовности картофеля.

6. Добавить рыбу и сливки, сушеную петрушку, перец по своему вкусу и варить еще 10 минут.

7. Готовый суп посыпаем зеленью и подаем.

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