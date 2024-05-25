Из чего приготовить настоящую итальянскую лазанью: вы очень быстро справитесь в домашних условиях
Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, которое готовят в заведениях по всему миру. Она считается очень изысканной, но на самом деле ингредиенты для нее максимально просты. Поэтому вы очень легко справитесь в домашних условиях.
Идея приготовления настоящей итальянской лазаньи опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instgaram. В основе – обычные макаронные листы.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт. (можно без моркови)
- фарш – 700 г
- томатный соус – 300 мл.
- специи – по вкусу (перец, соль, сухой чеснок, прованские травы, хмели-сунели)
Способ приготовления:
1. Обжарить лук на растительном масле, добавить морковь.
2. Тушить, добавить фарш, жарить 4-5 минут.
3. Добавить томатный соус, соль специи, тушить 7 минут.
Ингредиенты для соуса бешамель:
- сливочное масло – 70 г.
- мука – 3-4 ст.л.
- молоко – 0,6 л.
- мускатный орех, соль, перец
Способ приготовления соуса:
1. Сливочное масло растопить на огне, добавить муку, перемешать.
2. Влить холодное молоко, хорошо мешать, пока соус не загустеет, добавить специи, соль.
3. Выложить слоями: мясной соус, сыр, белый соус, листья, и так далее. Верхним слоем оставить белый соус бешамель, посыпать сыром, поместить в духовку на 30 минут при температуре 190 градусов.
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