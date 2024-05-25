Лазанья – это традиционное итальянское блюдо, которое готовят в заведениях по всему миру. Она считается очень изысканной, но на самом деле ингредиенты для нее максимально просты. Поэтому вы очень легко справитесь в домашних условиях.

Идея приготовления настоящей итальянской лазаньи опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instgaram. В основе – обычные макаронные листы.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт. (можно без моркови)

фарш – 700 г

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томатный соус – 300 мл.

специи – по вкусу (перец, соль, сухой чеснок, прованские травы, хмели-сунели)

Способ приготовления:

1. Обжарить лук на растительном масле, добавить морковь.

2. Тушить, добавить фарш, жарить 4-5 минут.

3. Добавить томатный соус, соль специи, тушить 7 минут.

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 70 г.

мука – 3-4 ст.л.

молоко – 0,6 л.

мускатный орех, соль, перец

Способ приготовления соуса:

1. Сливочное масло растопить на огне, добавить муку, перемешать.

2. Влить холодное молоко, хорошо мешать, пока соус не загустеет, добавить специи, соль.

3. Выложить слоями: мясной соус, сыр, белый соус, листья, и так далее. Верхним слоем оставить белый соус бешамель, посыпать сыром, поместить в духовку на 30 минут при температуре 190 градусов.

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